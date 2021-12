Na ameriški sodni tehtnici pravica do prekinitve nosečnosti

V nadaljevanju preberite:

Glavno vprašanje ameriških razprav o prekinitvi nosečnosti ni, ali je zarodek človek, ampak ali je to ženska, je kolumnistka New York Timesa Michelle Goldberg navedla feministko Ellen Willis. Opozorila je, da ženskam pogosto odrečejo pravico do razpolaganja z lastnim telesom tisti, ki jo na ves glas zahtevajo zase pri cepljenju proti covidu-19. S poslušanjem argumentov za in proti se je ameriško vrhovno sodišče danes pripravljalo na odločanje o prelomni zakonodaji o splavu iz primera Roe proti Wadu.

Sodni primer iz leta 1973, ki Američankam do 24. tedna daje pravico do prekinitve nosečnosti, je zaznamoval velik del družbenega, političnega in intimnega življenja generacij. Odločitev iz leta 1993 v primeru Planned Parenthood proti Caseyju je morebitnim lokalnim protiukrepom dodala prepoved pretiranega bremena za ženske.

Omejitev brezpogojne prekinitve nosečnosti na 15 tednov v Misisipiju odpira ponoven premislek o prelomni zakonodaji. V tožbi Dobbs proti Jackson Women's Health Organization, ki jo preučuje vrhovno sodišče, gre za pritožbo najvišjega zdravstvenega uradnika v Misisipiju na uspešno prvostopenjsko tožbo edine preostale klinike za prekinitve nosečnosti v trimilijonski zvezni državi.