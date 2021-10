Von der Leyen: Zahodni Balkan sodi v EU

FOTO: Gašper Završnik/Delo

FOTO: Gašper Završnik/Delo

FOTO: Gašper Završnik/Delo

Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen med odgovarjanjem na vprašanja novinarjev. FOTO: Joe Klamar/Afp

Črnogorski predsednik Milo Đukanović je eden od šestih zahodnobalkanskih voditeljev na današnjem vrhu. FOTO: Jure Makovec/Afp

FOTO: Gašper Završnik/Delo

Kosovski premierje opozoril, da so minila več kot tri leta, odkar je evropska komisija drugič zapored predlagala liberalizacijo vizumskega režima za državljane Kosova, zamudo pa označil za veliko krivico. »Upam, da bo ta vrh pomagal EU pri temu, da ostane zvesta svojemu bistvu – širitvi. Kot najpomembnejši politični projekt in zgodovinski proces po drugi svetovni vojni bi se EU še naprej morala širiti, zato da postane Evropa. In Zahodni Balkan je regija, ki ji manjka do izpolnitve tega cilja.«V kongresni center Brdo sta prispela tudi nemška kanclerkain francoski predsednik, ki nista dajala izjav za medije.Vrh EU-Zahodni Balkan na Brdu pri Kranju spremlja več sto predstavnikov medijev z vse Evrope.Zaradi vrha EU-Zahodni Balkan na Brdu pri Kranju bo tudi danes po poročanju STA na območju Kranja z okolico oviran promet. Popoldne bodo predvidoma za krajši čas zaprli cesto med Brdom in Brnikom preko avtoceste, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Promet na tem območju bo oviran zaradi potovanj varnostnih kolon s policijskim spremstvom. Policisti bodo izvajali predvsem krajše mobilne zapore prometa. V popoldanskem času pa bo predvidoma krajši čas izvedena tudi popolna zapora ceste med Brdom in Brnikom preko avtoceste.Voditelji EU si danes po besedah predsednice evropske komisiježelijo poslati zelo jasno sporočilo, in sicer, da Zahodni Balkan sodi v EU. »Te države si želimo znotraj EU, saj smo del iste evropske družine. Delimo si skupno zgodovino, iste vrednote in globoko sem prepričana, da tudi enako usodo. Šest zahodnobalkanskih držav je prehodilo dolgo pot, vložile so veliko napora v sprejemanje reform. Zavedam se, da je potrebnega še veliko dela, na primer na področju vladavine prava, neodvisnosti sodstva in svobode medijev. Toda hkrati moramo priznati dosedanje napore in napredek.Med sinočnjo delovno večerjo je beseda po poročanju bruseljskega Politica na kratko tekla tudi o evropski perspektivi Zahodnega Balkana. Slovenski premiernaj bi znova pozval k vključitvi Albanije, Severne Makedonije, Kosova, Srbije, Bosne in Hercegovine ter Črne gore v EU do izteka tega desetletja. Toda zaradi pomanjkanja navdušenja nad širitvijo v več državah članicah EU je verjetnost tega izrazito majhna.Med prvimi sta na Brdo prispela črnogorski predsednikin srbski predsednikPrve delegacije že prihajajo v kongresni center Brdo, kjer bo danes potekal vrh EU-Zahodni Balkan.Predsednik evropskega svetaje po sinočnjem neformalnem srečanju poudaril, da enotnost evropske sedemindvajseterice njena ključna prednost. »Na podlagi naukov iz nedavnih kriz smo zavezani konsolidirati našo moč in okrepiti našo odpornost z zmanjšanjem naše odvisnosti od drugih.«Evropska unija lahko po njegovih besedah postane bolj učinkovita na mednarodnem prizorišču samo tako, da poveča svoje zmožnosti za avtonomno delovanje tako na gospodarskem kot na varnostnem in obrambnem področju.Belgijec je poudaril, da je EU še naprej velika podpornica multilateralizma in na pravilih zgrajenega mednarodnega reda, zavez sodelovanju z zavezniki ter partnerji. Pri tem je posebno izpostavil sodelovanje z Združenimi državami Amerike v okviru zveze Nato, ki predstavlja temelj skupne evropske varnosti.Na sinočnji delovni večerji so se voditelji EU posvetili predvsem vprašanjem, ki so se nad sedemindvajseterico zgrnila od zadnjega vrha junija letos.Slovensko predsedstvo svetu Evropske unije danes na Brdu pri Kranju gosti vrhunsko srečanje voditeljev sedemindvajseterice in petih držav nekdanje Jugoslavije ter Albanije. Vrh EU-Zahodni Balkan, tretji v zadnjih treh letih, je osrednji dogodek drugega slovenskega predsedovanja svetu EU. Na njem sicer ne bo prebojev glede širitve, si pa Slovenija kot gostiteljica prizadeva za krepitev sodelovanja s soseščino in politično sporočilo glede evropske integracije zahodnobalkanskih držav. Voditelji in voditeljice EU naj bi ob koncu srečanja sprejeli izjavo, ki naj bi se ji pridružili tudi njihovi zahodnobalkanski kolegi.