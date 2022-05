Na Daljnem vzhodu raste veliki protikitajski zid

V nadaljevanju preberite:

Ameriški predsednik je znova izjavil, da bodo Tajvan, če ga bo napadla Kitajska, branili z orožjem. Joe Biden je v slabih desetih mesecih že drugič zagrozil Kitajski, da se mora, če se bo podala v avanturo nasilne priključitve otoka, pripraviti na oboroženi spopad z ameriško vojsko.

Biden je to izjavil v Tokiu, kjer bo danes srečanje voditeljev držav, zbranih v štiričlanski varnostni zvezi, poimenovani Quad. Ob ZDA in Japonski sta njeni članici še Avstralija in Indija. Ker je ameriški predsednik tokrat prišel na Daljni vzhod s predlogom o ustanovitvi Indo-pacifiškega gospodarskega okvira (Indo-Pacific Economic Framework, Ipef), ima očitno načrt, da bi v prostor, v katerem se bosta prekrivala varnostna in gospodarska zveza, pritegnil čim več držav, tako da bi se okoli azijske sile ustvaril – »veliki protikitajski zid«.

Članice Ipefa bodo poleg držav Quada še Brunej, Filipini, Indonezija, Južna Koreja, Malezija, Nova Zelandija, Singapur, Tajska in Vietnam. V nasprotju s svobodnimi trgovinskimi sporazumi bodo v tem okviru zagotovljene oskrbovalne verige, digitalna trgovina, čista energija in skupni boj proti korupciji.