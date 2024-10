Na Filipinih narašča število žrtev tropske nevihte Trami

Število smrtnih žrtev tropske nevihte Trami, ki je pred dnevi zajela Filipine, je naraslo na najmanj 87, so danes sporočile lokalne oblasti. Reševalci še vedno skušajo pomagati številnim, ki so zaradi poplav ostali ujeti na strehah ali v višjih nadstropjih stavb, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zaradi poplav in nalivov, ki so prizadela več sto naselij na severu Filipinov, je svoje domove moralo zapustiti pol milijona ljudi.

FOTO: Zalrian Sayat/AFP

V provinci Batangas, ki so jo prizadeli tudi zemeljski plazovi, je po navedbah policije število smrtnih žrtev naraslo na 51. Pogrešanih je najmanj 22 oseb, ki jih reševalci iščejo v tri metre globokem blatu.

Iz province Bicol južno od prestolnice poročajo o 31 smrtnih žrtvah, ki naj bi večinoma umrle zaradi utopitve. Številni so še vedno ujeti na strehah ali v višjih nadstropjih hiš, je predstavnik policije povedal za AFP. »Moramo jih rešiti čim prej. Sporočajo nam, da otroci že zbolevajo,« je dodal.

FOTO: Jay Ereno/Reuters

Filipinski predsednik Ferdinand Marcos je danes obiskal provinco Camarines Sur, kjer je dostop do hrane in vode omejen, nekatera območja pa so še vedno pod vodo.

Filipine pogosto prizadenejo neurja in tajfuni, ki vsako leto povzročijo škodo in več deset smrtnih žrtev. Po mnenju strokovnjakov pa se zaradi podnebnih sprememb nevihte v azijsko-pacifiški regiji oblikujejo bližje obali, se hitreje krepijo in na kopnem ostanejo dlje.