Na glasbenem festivalu kljub pogoju PCT tisoč okužb

Aktualni protiepidemiološki ukrepi na Nizozemskem so določali, da so morali biti vsi, ki so se želeli v Utrechtu udeležiti festivala tehno glasbe Verknipt, bodisi cepljeni bodisi testirani bodisi prebolevniki. Ustrezati so morali pogoju PCT, ki je za številne storitve predpisan tudi v Sloveniji.A je, kot piše nemški Spiegel, ki se sklicuje na nizozemski tisk, festival v Utrechtu kljub temu postal žarišče okužb z novim koronavirusom. Okužilo se je najmanj okoli tisoč ljudi, število še narašča.Festival Verknipt se je začel 3. julija. Deset dni po njegovem izteku so ugotovili, da se je na njem že prvi dan okužilo 448 obiskovalcev, drugi dan pa 516. Tiskovna predstavnica tamkajšnje zdravstvene službeje izjavila, da bi število lahko še raslo. »Upamo pa, da smo zdaj na vrhuncu.«Kot dodaja Spiegel, so se organizatorji festivala držali predpisanih koronskih ukrepov, kar pomeni, da so morali vsi udeleženci dokazati, da so cepljeni, testirani ali prebolevniki. Kljub temu ocenjujejo, da se je okužilo vsaj pet odstotkov občinstva.​Sicer tudi Nizozemska sodi med države, v katerih beležijo hitro širjenje delta različice novega koronavirusa. Tedenska incidenca okužb se je povzpela že na več kot 300 na 100.000 prebivalcev.