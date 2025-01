Na HRT bo odpuščenih od 800 do 2700 ljudi

Hrvaška javna radiotelevizija (HRT) in medijska hiša N1 Hrvatska sta napovedali obsežna odpuščanja v sklopu reorganizacije poslovanja. HRT namerava odpustiti okoli 800 od 2700 zaposlenih, medtem ko je na televiziji N1 odpovedi že dobilo več kot 20 ljudi, predvsem urednikov in voditeljev. Obe podjetji poudarjata, da gre za nujne ukrepe, ki naj bi zagotovili dolgoročno vzdržnost in prilagoditev poslovanja novim razmeram.

Na HRT bo reorganizacija potekala v okviru konsolidacijskega načrta, ki ga bo vodstvo sprejelo februarja. Vlada je za odpravnine zagotovila 28 milijonov evrov, pri čemer najvišji znesek odpravnine ne bo presegel 90.000 evrov bruto na posameznika. Vodstvo HRT je že lani v strateškem dokumentu Nova smer napovedalo, da bo do leta 2027 zmanjšalo število zaposlenih za 30 odstotkov, hkrati pa uvedlo tehnološke inovacije in izboljšalo delovne metode. Izvedba odpuščanj mora biti zaključena do 31. marca 2025.

Podobne ukrepe uvaja tudi N1 Hrvatska, ki je že odpustila 26 zaposlenih v okviru reorganizacije, namenjene dolgoročni stabilnosti in ohranjanju kakovostnih informativnih vsebin. Lastnik N1, skupina United Group, je prisoten v več državah regije, tudi v Sloveniji, kjer upravlja Telemach, portal N1 in televizijo Sportklub. Vodstvo N1 Hrvatska je zagotovilo, da bo reorganizacija potekala ob dialogu s sindikati ter na transparenten in pravičen način.

Medtem ko vodstvi HRT in N1 poudarjata nujnost ukrepov za prilagoditev poslovanja, odpuščanja sprožajo vprašanja o prihodnosti medijskega sektorja na Hrvaškem in v regiji. Kritiki opozarjajo, da bi lahko zmanjšanje števila zaposlenih negativno vplivalo na kakovost in obseg medijskih vsebin, ki so ključne za zagotavljanje pluralizma in svobode medijev.