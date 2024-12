Na Hrvaškem potekajo predsedniške volitve

Na Hrvaškem bo danes okoli 3,76 milijona volivcev odločalo, kdo bo naslednjih pet let predsednik države. Kandidatov je osem, zmaga pa se nasmiha aktualnemu predsedniku Zoranu Milanoviću. Ankete kažejo, da novi predsednik ne bo izvoljen že v prvem krogu, temveč bo znan šele 12. januarja.

Največ možnosti za uvrstitev v drugi krog ankete napovedujejo Milanoviću, ki kandidira s podporo največje opozicijske stranke SDP. V njem se bo najverjetneje pomeril z neodvisnim kandidatom Draganom Primorcem, ki ga podpira vladajoča HDZ.

Poleg Primorca in Milanovića so kandidati še neodvisna kandidatka Marija Selak Raspudić, ki se je letos razšla s konservativno stranko Most, vidna članica levo-zelene stranke Zmoremo! Ivana Kekin, član Mosta in župan Sinja Miro Bulj, kandidatka nove desne stranke Dom in narodni zbor (DOMiNO) Branka Lozo, odvetnik in zgodovinar Tomislav Jonjić in podjetnik Niko Tokić Kartelo.

Po rezultatih javnomnenjske ankete, ki jo je za hrvaško televizijo RTL med 19. in 23 decembrom izvedla agencija Promocija Plus, bi Milanović osvojil 39,3 odstotka glasov. Primorac bi jih osvojil 24,3 odstotka.

Nekaj več kot 6500 volišč na Hrvaškem bodo odprli ob 7. uri. Voliti bo mogoče tudi na 105 voliščih v 38 drugih državah, od tega jih je največ v Bosni in Hercegovini. Hrvaški državljani v Sloveniji se lahko udeležijo volitev na hrvaškem veleposlaništvu v Ljubljani. Volišča bodo zaprli ob 19. uri, ko bodo televizije objavile rezultate vzporednih volitev.