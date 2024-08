Na Hrvaškem primeri okužbe z virusom Zahodnega Nila, ki ga prenašajo komarji

Na Hrvaškem so zaznali prve primere okužbe z virusom Zahodnega Nila, ki ga prenašajo komarji. Bolnika, ki sta imela hujše simptome mrzlice Zahodnega Nila, prihajata z območja Siska in Petrinje v osrednjem delu države. Pristojni sumijo, da je z virusom okuženih še več deset ljudi, poročajo hrvaški mediji.

V bolnišnici v Sisku so za hrvaško televizijo Nova TV v torek pojasnili, da sta bolnika imela hud glavobol, visoko temperaturo ter bolečine v mišicah in sklepih. Težko sta se gibala in nista bila ves čas pri zavesti. Kljub hujšemu poteku bolezni že okrevata.

Večina bolnikov nima težav

Direktor inštituta za varovanje zdravja Sisaško-moslavške županije, epidemiolog Inoslav Brkić je pojasnil, da sta bolnika zbolela za meningoencefalitisom, kar je zelo redko. Poudaril je, da od 70 do 80 bolnikov nima nobenih težav.

Nova TV je še poročala, da je virus do reke Kolpe v Petrinji prinesla ptica selivka. Po ocenah pristojnih je z njim okuženih še okoli 20 ljudi, ki pa se verjetno ne zavedajo okužbe.