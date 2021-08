Na Hrvaškem rdeči alarm, opozorilo zaradi pripeke objavil tudi Arso

Hrvaški meteorologi so rdeče opozorilo objavili za celotno območje jadranske obale, zatem so ga omejili na Dalmacijo. FOTO: Tom Dubravec/Cropix

Tako v Sloveniji kot v sosednjih državah bo tudi danes vroče. Na nevarnost pripeke opozarjajo predvsem hrvaški meteorologi, ki za danes napovedujejo dvig temperatur vse do 36 stopinj Celzija. Že zjutraj so za celotno obalno območje od Dragonje do juga države izdali najvišji, rdeči alarm, zatem pa so rdečo barvo, ki opozarja na izjemno nevarno vreme, omejili le na Dalmacijo, medtem ko sta Istra in Kvarner zdaj oranžna.Hrvaški Državni hidrometeorološki zavod vrhunec vročine ob hrvaškem delu Jadranskega morja napoveduje že danes, vrhunec vročinskega vala v notranjosti države pa bo predvidoma sledil prihodnji teden. Tako oranžni alarm za območje celotne države pričakujejo še pred iztekom konca tedna. Ustrezna opozorila in varstvene ukrepe je objavila tudi hrvaška civilna zaščita.Zaradi velike toplotne obremenitve v prihodnjih dneh je opozorilo objavil tudi slovenski Arso, a v bolj umirjenem delu barvnega spektra. Za danes je opozorilo v osrednjeslovenski regiji in na jugozahodu države še rumeno, medtem ko ostaja preostanek države obarvan zeleno. Od petka do nedelje pa je Slovenija na Arsovih zemljevidih obarvana vse bolj oranžno. Celotno ozemlje bo znova rumeno v ponedeljek.Najvišje današnje temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija, najbolj vroče pa bo na Goriškem in v Vipavski dolini, kjer bodo segle vse do 35 stopinj Celzija.Na Goriškem bi se lahko jutri segrelo vse do 36 stopinj, sicer pa bodo jutri najvišje dnevne temperature od 28 do 33 stopinj Celzija. Popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna vročinska nevihta. Tudi v soboto in nedeljo bo sončno in vroče, popoldanske temperature bodo med 30 in 35 stopinjami Celzija.Italija gori, je naslov trenutno osrednje novice Anse, državne novinarske agencije v sosednji Italiji, v kateri so včeraj – v kraju Floridia v pokrajini Siracusa – izmerili rekordno evropsko temperaturo 48,8 stopinje Celzija. V Italiji se še vedno borijo s požari, doslej so življenja izgubile tri osebe.Ogenj grozi na jugu italijanskega škornja ter na Siciliji in Sardiniji, celotna država pa je še vedno v objemu vročinskega vala, imenovanega Lucifer. V izvirniku Lucifero, kar je peklensko ime, ki so ga nadeli trenutnemu afriškemu anticiklonu. Vročinski val naj bi dosegel vrhunec jutri, ko naj bi v številnih italijankih mestih na čelu z Rimom izdali tudi najvišje, rdeče opozorilo pred nevarnostjo. Vročina bo namreč v mestih tako močna, da lahko ogroža zdravje splošnega prebivalstva, ne le starejših in šibkih.Pripeka tudi v Italiji še ne bo popustila vsaj do konca vikenda, ki bo prinesel znameniti ferragosto, dopustniški vrhunec poletja s koreninami v starorimski antiki, ki pa so ga dolga stoletja po cesarju Avgustu, ki ga je uveljavil kot feriae Augusti, terminsko naslonili na praznik Marijinega vnebovzetja 15. avgusta. Meteorološki portal Il Meteo navaja, da znakov sprememb še ni na vidiku, nestabilno vreme z možnostjo neviht napovedujejo le za območje Alp, zlasti na vzhodu. Med prihajajočim koncem tedna pa naj bi Lucifer udaril tudi sever države in območje ob Tirenskem morju.V Avstriji, kjer je vreme prav tako stabilno, so temperature zmernejše. Meteorologi danes najvišje, do 31 stopinj Celzija, napovedujejo na Tirolskem in Predarlberškem, drugod naj ne bi presegle 30 stopinj Celzija.