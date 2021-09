Na Hrvaškem v samoizolacijo ne bo več šel celoten razred

Med pedagoškimi delavci v Sloveniji je bilo od konca avgusta do 26. septembra potrjenih 772 primerov okužbe z novim koronavirusom, kar pomeni okužbo pri 1,83 odstotka zaposlenih v vrtcih, šolah in srednjih šolah. Največ potrjenih primerov je bilo v predšolski vzgoji, 333, in na osnovnih šolah 300, v srednjih šolah pa se je okužilo 89 profesorjev in drugih pedagoških delavcev, kažejo podatki NIJZ.



Od začetke šolskega leta 2021/22 so okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 5.838 otrocih in mladostnikih oziroma pri 2,96 odstotkov populacije v tej starostni skupini. Največ okuženih je bilo med osnovnošolci, 3.629, sledijio dijaki, med katerimi je bilo potrjenih 1.652 okužb in vrtčevski otroci s 500 potrjenimi primeri virusa. P. Z.

23.006 okužb je bilo od začetka tega šolskega leta potrjenih pri otrocih, mladostnikih in pedagoških delavcih v Sloveniji.

13.208 okužb je bilo včeraj aktivnih v tej populaciji.

FOTO: Voranc Vogel/Delo

Karantene v Sloveniji niso odrejene cepljenim ali prebolevnikom, a to še ne pomeni, da ti lahko pridejo v šolo, čeprav bi prav tako lahko razumeli priporočila, ki so jih spisali na Zavodu RS za šolstvo: »Če je potrebna karantena le za skupino učencev, šola za učence, ki niso v karanteni, izvaja pouk, preostale pa obravnava tako kot ob običajni bolezenski odsotnosti.« Kot razlagajo na zavodu za šolstvo, odločitev za omenjeni podmodel določi ravnatelj, hibridne oblike pa »so skrbno premišljene in odraz kadrovskih in drugih pogojev, ki se od šole do šole razlikujejo. Ravnatelji organizirajo vzgojno-izobraževalno delo glede na odločitve NIJZ in se trudijo, da vsem učencem v največji možni meri nudijo pouk tako v šoli, in ko je treba, tudi na daljavo.« Razlike med šolami so velike.

Hrvaški zavod za javno zdravstvo (HZJZ) je objavil nova navodila za postopke v šolah v primeru okužbe učencev z novim koronavirusom. V večini primerov ne bo več samoizolacije za celotne razrede, temveč zgolj za tiste, ki so bili od sošolca, pozitivnega na testiranju, oddaljeni manj kot dva metra.Na Hrvaškem so se ob začetku novega šolskega leta odločili, da bodo pouk čim bolj izvajali v šolah, in ne na daljavo kot večino prejšnjega šolskega leta. Glede na to, da je v zadnjih dveh tednih med vsemi starostnimi skupinami največ novih okužb prav med šolskimi otroki, je HZJZ ta konec tedna objavil dodatna navodila za primer okužb z novim koronavirusom v šolah.V primeru okužbe v razredu bodo v samoizolacijo poslali vse sošolce okuženega učenca, ki so v učilnici sedeli na razdalji do dveh metrov od njega, pa tudi tiste, ki so na javnem prevozu skupaj z njim potovali dlje kot 15 minut, prav tako na manj kot dveh metrih razdalje.Prav tako bodo v samoizolaciji pristali otroci, ki so se z okuženim sošolcem v zaprtem prostoru družili in pogovarjali v obdobju, daljšem od šolskega odmora, tisti, ki so imeli neposreden fizični stik z njim med telesno vzgojo, pa tudi tisti, ki so z njim delili kozarce in steklenice z vodo, so zapisali na spletni strani HZJZ.V primeru učencev višjih razredov osnovne šole in dijakov, ki v učilnicah niso imeli mask in niso sedeli na medsebojni razdalji najmanj 1,5 oziroma dva metra, bodo v samoizolacijo poslali celoten razred. Samoizolacija traja deset dni od zadnjega neposrednega stika s pozitivnim.V samoizolacijo ne bodo treba polno cepljenim proti covidu-19 in prebolelim.Če se bo okužba v istem razredu pojavila pri še enem ali več otrocih, ki naj bi zboleli zaradi stika z okuženim, bodo samoizolacijo odredili za celoten razred. Tudi učitelji bodo v tem primeru najverjetneje deležni karantene. HZJZ še dodaja, da določene specifične situacije lahko terjajo tudi drugačne postopke glede na oceno epidemiologov ali zdravnikov šolske medicine.