Na Kamčatki strmoglavilo potniško letalo

Na Kamčatki na ruskem daljnem vzhodu, kjer je danes zgodaj zjutraj z radarjev izginilo potniško letalo z 28 ljudmi na krovu , so zdaj našli razbitine letala, poroča ruska tiskovna agencija Tass. Kje točno so jih našli, za zdaj ni znano, se je pa pred tem ugibalo, da je letalo najverjetneje strmoglavilo v Ohotsko morje. Preživelih menda n bilo.Letalo An-26 je bilo na poti iz mesta Petropavlovsk-Kamčatski v obalno mesto Palana na polotoku Kamčatka, ko okoli 4.40 po srednjeevropskem času ni navezalo predvidenega stika s kontrolorji leta in je izginilo z radarjev. Vreme na območju je bilo takrat megleno in oblačno.Stekla je iskalno-reševalna operacija, nato so našli razbitine letala. To je za Tass potrdil izvršni direktor letalske družbe Petropavlovsk-Kamčatski, ki pa ni povedal, kje točno se te nahajajo. Neimenovani vir v reševalnih službah je to potrdil in povedal še, da je letalo pred strmoglavljenjem trčilo v hrib. Dejal je tudi, da preživelih ni.Letalo je sicer z radarjev izginilo tik pred začetkom pristanka v Palani, ko je bilo od tamkajšnjega letališča oddaljeno le še devet kilometrov. Kasneje so menda zaznali šibke radijske signale nekje z Ohotskega morja. Iskanje razbitin s helikopterji in patruljno ladjo so zato omejili na območje v krogu od 15 do 25 kilometrov od Palane s poudarkom na morju.Na letalu so bili predvsem potniki iz Palane, med njimi štirje člani lokalnih oblasti in županja tega mesta z okoli 3000 prebivalci. Na krovu je bil domnevno tudi otrok, rojen leta 2014.Po poročanju Tassa je bilo letalo staro skoraj 40 let, sicer pa so ta tip letal izdelovali v času Sovjetske zveze v letih 1969–1986. Še vedno jih marsikje uporabljajo, udeležena so bila že tudi v vrsti nesreč.