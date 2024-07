Na Kitajskem zaradi nalivov in poplav evakuirali skoraj 250.000 ljudi

Kitajska se zadnje mesece sooča z ekstremnimi vremenskimi razmerami, od vročinskih valov do neurij in nalivov. V provinci Anhui na vzhodu so do torka popoldan evakuirali skoraj 250.000 ljudi, medtem ko več delov države pestijo obilne padavine, zaradi katerih naraščajo vodostaji rek, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Neurje je prizadelo skoraj milijon prebivalcev province Anhui, oblasti pa so bile do torka popoldne prisiljenih evakuirati 242.000 ljudi, je danes poročala kitajska tiskovna agencija Xinhua, ki se sklicuje na podatke urada province za upravljanje izrednih razmer.

Na več sto vremenskih postajah v Anhuiju so med ponedeljkom in torkom popoldan v 24 urah zabeležili več kot 100 milimetrov padavin. FOTO: Stringer/AFP

Vodostaj najdaljše kitajske reke Jangce je na več mestih v Anhuiju presegel opozorilne vrednosti in še naprej narašča. Zaradi obilnega deževja je nivo vode presegel opozorilne vrednosti še v 20 drugih rekah in šestih jezerih v tej provinci.

Na več sto vremenskih postajah v Anhuiju so med ponedeljkom in torkom popoldan v 24 urah zabeležili več kot 100 milimetrov padavin. Posnetki državne televizije CCTV so danes prikazovali reko Jangce v mestu Wuhu, ki je narasla tako visoko, da je voda skoraj prekrila kip, ki običajno stoji približno 12 metrov nad gladino.

Intenzivno in obilno deževje je v zadnjih mesecih na jugu Kitajske povzročilo več smrtonosnih nesreč. FOTO: Stringer/AFP

Opozorila za morebitne geološke nesreče

Pokrajinski vremenski urad je za provinco Anhui od danes do petka napovedal še več padavin in izdal opozorila za morebitne »geološke nesreče« na jugu province. Xinhua poroča še, da je bilo na nadzor jezov in pregrad ob reki Jangce napotenih več deset tisoč uradnikov.

Intenzivno in obilno deževje je v zadnjih mesecih na jugu Kitajske povzročilo več smrtonosnih nesreč. Po poročanju državnih medijev so poplave v provinci Hunan prejšnji mesec zahtevale pet življenj, pred tem pa je zemeljski plaz ubil osem ljudi. Obilno deževje in poplave so junija terjale 38 smrtnih žrtev tudi v južni provinci Guangdong.