Na Kosovu podpisali prošnjo za vstop v EU

Kosovska predsednica Vjosa Osmani, premier Albin Kurti in predsednik skupščine Glauk Konjufca so danes podpisali prošnjo za vstop Kosova v EU. Kurti je napovedal, da bodo prošnjo, ki je prvi korak na poti do članstva v Uniji, predali češkemu predsedstvu sveta EU. Gre za simbolični korak, saj pet članic EU Kosova sploh ne priznava kot države.

»Danes je zgodovinski dan. 14. december ima od danes dvojni pomen v sodobni zgodovini Kosova. Po eni strani vlagamo prošnjo za članstvo v EU in obenem obhajamo obletnico vojske Kosova. Danes je Kosovo korak bliže EU,« je po poročanju kosovskih in srbskih medijev sporočila Osmanijeva.

Kosovska predsednica je poudarila, da za državljane Kosova ni druge alternative. »To dejanje je posvečeno vsem našim državljanom. Ta trenutek je posvečen vsakemu otroku, ženski, moškemu s Kosova, ki so žrtvovali svoje življenje in ki so se po krivici soočili z genocidom in okupacijo,« je dejala. Po njenih besedah si Kosovo zasluži biti del EU. »Naša pot naprej je jasna, proces bo lahko dolgotrajen, a mi bomo opravili svoje delo, da bi EU lažje opravila svojega,« je dejala.

Tudi Kurti je opozoril, da bo napredek odvisen od reform za utrditev demokracije in vladavine prava ter gospodarskega razvoja. »Hitrost, s katero bomo napredovali, je odvisna od nas,« je poudaril.