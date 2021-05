V ponedeljek potrdili 894 okužb, pozitivnih 22,2 odstotka testiranih

KLJUČNI POUDARKI: Na letališču se bodo od jutri priznavali tudi PCR-testi iz Srbije in Turčije.

Indija dosegla nov črni mejnik z več kot 20 milijoni okužb.

09.50 V ponedeljek potrdili 894 novih okužb, delež pozitivnih 22,2-odstoten





08.48 Prvi odmerek cepiva prejelo 430.938 prebivalcev

07.29 Indija dosegla nov črni mejnik z več kot 20 milijoni okužb

07.01 Ameriška FDA bo prihodnji teden odobrila cepivo proti koronavirusu za stare od 12 do 15 let

06.49 Guverner Cuomo napovedal začetek popolnega odpiranja države New York po koronavirusu

06.00 Dnevi slovenskega filma v Budimpešti letos na daljavo

00.30 Na letališču se bodo priznavali tudi PCR-testi iz Srbije in Turčije

Ob 4024 PCR-testih so v ponedeljek potrdili 894 novih okužb s koronavirusom, delež pozitivnih je 22,2-odstoten, kažejo podatki sledilnika za covid-19. Poleg tega so opravili še 44.775 hitrih antigenskih testov. Trenutno je v državi 9675 aktivnih primerov okužb.Prvi odmerek cepiva proti covidu-19 je prejelo 430.938 prebivalcev, kar je 20,5 odstotka vseh prebivalcev, je razvidno iz aplikacije cepimose.si. Drugi odmerek, ki pomeni celovito zaščito, je prejelo 216.820 prebivalcev oziroma 10,3 odstotka vseh. Ta teden poteka cepljenje vseh oseb nad 50 let. Trenutno so najbolj počasni pri cepljenju v Prekmurju, Podravju in Posavju. J. T.V Indiji so v zadnjih 24 urah potrdili še več kot 357.000 novih okužb z novim koronavirusom, s čimer so presegli črni mejnik 20 milijonov doslej potrjenih okužb, je razvidno iz podatkov indijskega zdravstvenega ministrstva. V zadnjem dnevu je umrlo še 3449 covidnih bolnikov, skupno 222.408, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Indija se trenutno sooča s hudim porastom števila novih okužb, od konca marca so potrdili okoli osem milijonov okužb, skupno pa 20,3 milijona. Glavnega krivca vidijo v novi različici koronavirusa ter sprostitvi ukrepov za zajezitev pandemije.To je obremenilo že tako podhranjen zdravstveni sistem v državi, ki se zdaj sooča s pomanjkanjem postelj, zdravil in kisika. Bolniki v New Delhiju in drugod zaradi prenapolnjenosti bolnišnic umirajo pred bolnišnicami.»Caritas Indija, ki je ena izmed glavnih akterk pomoči s preventivo in pri blaženju socialnih posledic epidemije v Indiji, v sodelovanju z lokalno vlado in drugimi organizacijami že od aprila 2020 v teh težkih in žalostnih trenutkih drugega vala epidemije ves svet prosi za pomoč in solidarnost,« so sporočili iz Slovenske karitas. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, so se odzvali na njihov klic po pomoči in tako nadaljujejo zbiranje sredstev za pomoč, ki bo tokrat namenjena Indiji. Denar zbirajo na njihov TRR-račun, dar v višini petih ali enega evra pa je možno nakazati tudi s SMS-sporočilom CLOVEK5 ali CLOVEK na 1919.Ameriška Uprava za hrano in zdravila (FDA) namerava že prihodnji teden odobriti uporabo Pfizerjevega cepiva proti novemu koronavirusu tudi za najstnike, stare od 12 do 15 let, poročajo ameriški mediji, ki se sklicujejo na neimenovane zvezne uradnike. Iz Pfizerja so pred mesecem dni sporočili, da njegovo cepivo proti koronavirusu, ki je odobreno za starejše od 16 let, nudi zaščito tudi mlajšim osebam. Do jeseni naj bi bilo cepivo Pfizerja odobreno tudi za mlajše od 12 let.Pfizer je marca objavil izide študije na 2260 prostovoljcih, starih od 12 do 15 let, kjer je bilo ugotovljeno, da med tistimi, ki so dobili cepiva, ni bilo okužb, pri tistih, ki so dobili placebo, pa so našteli 18 okužb. Stranski učinki cepiva so pri mladih podobni tistim pri starejših. To so bolečina, vročina in slabost, še posebej po drugem odmerku. Študijo na starih od 12 do 17 let izvaja tudi Moderna, rezultati pa bodo na voljo do poletja.Guverner ameriške zvezne države New Yorkje v ponedeljek sporočil, da se bo 19. maja začel proces popolnega odpravljanja omejitev, ki so bile uvedene zaradi pandemije novega koronavirusa. V mestu New York pa bo od 17. maja podzemna železnica spet vozila 24 ur na dan. Podzemno železnico so v mestu ustavili 30. septembra lani za dezinfekcijo od 1. do 5. ure zjutraj, od februarja pa od 2. do 4. ure zjutraj. V tem času so s postaj in vagonov prav tako odstranjevali brezdomce. Podjetje za javni prevoz MTA sicer zagotavlja, da bo dezinfekcija vagonov in postaj potekala še naprej.Cuomo je sporočil, da je v 20-milijonski državi New York v nedeljo za koronavirusom umrlo 37 ljudi, v bolnišnicah se zaradi tega zdravi 2539 ljudi, od 113.000 izvedenih testov pa jih je bilo le 1,94 odstotka pozitivnih.Med 6. in 8. majem bodo prek spleta potekali peti Dnevi slovenskega filma, ki jih pripravljata Budapest Film in Slovenski filmski center v sodelovanju s slovenskim veleposlaništvom v Budimpešti. Madžarsko občinstvo si bo lahko ogledalo filme Jaz sem Frenk, Zgodbe iz kostanjevih gozdovin Polsestra. Dneve slovenskega filma bo uvedel film Jaz sem Frenk. Gledalce, ki bodo dneve prvič spremljali prek spleta, bo pred filmom nagovoril slovenski veleposlanik, po filmu bo prek zooma potekal pogovor s scenaristom in režiserjemter igralko, so sporočili iz Slovenskega filmskega centra (SFC).Vlada je na včerajšnji dopisni seji sklenila, da se za vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu na kontrolnih točkah kategorije A na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet priznavajo tudi negativni rezultati PCR-testa, če so bili izdani v Srbiji in Turčiji, je vlada objavila na svoji spletni strani. Odlok začne veljati jutri, 5. maja, velja pa do vključno 16. maja 2021. Vlada je s seznama rdečih držav črtala Malto in Portugalsko.