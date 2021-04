Na protestih v podporo Navalnemu aretirali več kot 1700 ljudi

FOTO: Kirill Kudryavtsev/AFP

Opozicijski politik je bil januarja aretiran po vrnitvi v domovino iz Nemčije, kjer je bil več mesecev na zdravljenju po zastrupitvi z živčnim strupom. Zdaj prestaja dveinpolletno zaporno kazen, ki ga je doletela v povezavi s starimi obtožbami goljufije.

Ruska policija je v sredo na protestih v podporo zaprtemu opozicijskemu politiku, ki so potekali po vsej Rusiji, aretirala najmanj 1770 ljudi, je razvidno iz podatkov nevladne organizacije OVD-Info. Protesti so bili ob večtisočglavi množici še vedno manjši v primerjavi z začetkom leta, ko se je zbralo po več deset tisoč ljudi.Protesti v podporo Navalnemu, ki gladovno stavka, ker mu v zaporu ne zagotovijo ustreznega zdravljenja, so potekali v več deset ruskih mestih. V Moskvi se je zbralo okoli 6000 ljudi, v Sankt Peterburgu pa okoli 4500, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Največ ljudi so aretirali v Sankt Peterburgu, in sicer 806, sledi mesto Ufa s 119 aretacijami. V Moskvi so aretirali 29 ljudi, piše na spletni strani OVD-Info.V Moskvi so protestniki pozivali predsednikak odstopu. Mestne oblasti so ljudi že pred protesti pozvale, naj se jih ne udeležijo. Zatrdili so, da bodo storili vse, da bodo zagotovili javni red. Ravno v sredo je imel Putin letni nagovor narodu. Kljub veliki množici pa je bilo ljudi precej manj kot na shodih v začetku leta, ko se je na ulicah ruskih mest v podporo Navalnemu zbralo po več deset tisoč ljudi.