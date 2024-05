Na ostankih Raisijevega helikopterja niso odkrili znakov sabotaže

Po preiskavi strmoglavljenja helikopterja, ki je v nedeljo povzročilo smrt iranskega predsednika Ebrahima Raisija in zunanjega ministra Hoseina Amir-Abdolahiana, iranska vojska ni odkrila znakov sabotaže ali zločina, poročanje iranskih medijev povzema španska tiskovna agencija EFE. Vse kaže, da je šlo za nesrečo.

»Na razbitinah ni bilo lukenj od krogel ali znakov kakega udarca,« je danes poročala iranska državna tiskovna agencija IRNA ob sklicevanju na poročilo o preiskavi generalštaba iranskih oboroženih sil, ki je bilo objavljeno v četrtek zvečer.

Množica na včerajšnjem pogrebu v Teheranu. FOTO: Predsedstvo Irana/AFP

Pregledovanje dokazov bo še potekalo

Helikopter je strmoglavil ob letenju po vnaprej načrtovani poti, s katere ni skrenil, komunikacije med piloti in kontrolorji letenja pred nesrečo pa ne nakazujejo na nikakršno sumljivo dogajanje, še poroča IRNA.

Poveljstvo iranske vojske je ob tem sporočilo, da so zbrali večje število dokumentov in dokazov v povezavi z nesrečo, pregledovanje vseh pa jim bo vzelo dlje časa. Prvo poročilo, ki so ga objavili v četrtek, je sledilo objavam nekaterih iranskih medijev, ki so kritizirali državne oblasti zaradi obveščanja javnosti po nesreči in izražali sume o vzroku strmoglavljenja.

Eden od časnikov je kritiziral vlado zaradi »netočnih in dvoumnih informacij«, še en pa je opozoril na morebitno zaroto in se spraševal, zakaj je izmed treh helikopterjev, ki so leteli skupaj, izginil le predsedniški helikopter, in zakaj helikopterja več ur ni bilo mogoče najti, medtem ko so uspeli vzpostaviti stik s potniki po telefonu.

Raisijeva krsta. FOTO: Mehdi Ghorbani/IRNA via Reuters

Helikopter so dosegli šele v ponedeljek zjutraj

Reševalne operacije po nesreči helikopterja, s katerim se je preminuli predsednik Raisi s spremstvom vračal z obiska v Azerbajdžanu, je sicer močno otežila zahtevnost terena, pa tudi megla in nizke temperature. Helikopter so dosegli šele v ponedeljek zgodaj zjutraj, potem ko je izginil v nedeljo popoldne.

Raisija so v četrtek zvečer pokopali v njegovem domačem mestu Mašhad na severovzhodu države. Njegove dolžnosti je v skladu z ustavo začasno prevzel podpredsednik Mohamed Mohber, ki mora pripraviti vse potrebno za izvedbo predsedniških volitev, ki bodo potekale 28. junija.

Zunanjega ministra Amir-Abdolahiana je medtem nasledil njegov namestnik Ali Bageri, ki je bil doslej tudi glavni pogajalec Irana v jedrskih pogajanjih z Zahodom.