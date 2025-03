Na severnem tečaju vse več ruskih provokacij in obtožb o militarizaciji

Svalbard, oddaljeni arhipelag 930 kilometrov od Norveške, postaja čedalje bolj obremenjen z vojaškimi napetostmi. Kot poroča Politico, Rusija to območje čedalje pogosteje uporablja za provokacije, kar povečuje napetost in zaskrbljenost v regiji.

Svalbard je bil v skladu z svalbardsko pogodbo iz leta 1920 dodeljen Norveški, vendar so ZDA in Rusija v okviru te pogodbe še vedno imele možnost, da v arhipelagu opravljajo dejavnosti brez vojaških aktivnosti. Vendar pa ruska prisotnost v zadnjih letih postaja čedalje bolj kontroverzna, z incidenti, kot so nepooblaščeni obiski ruskih uradnikov, vojaške parade in dvigovanje sovjetskih zastav v nekdanjem premogovniškem mestu Pyramiden, ki je bil zapuščen leta 1998, kar postaja vzrok za skrb.

Rusija je v zadnjem času obtožila Norveško, da v sodelovanju z Natom in ZDA militarizira arhipelag. Kljub tem obtožbam Norveška vztraja, da Svalbard ostaja demilitariziran, v skladu s pogodbo, brez vojaških baz ali utrdb. Rusko zunanje ministrstvo pa je v nedavni izjavi pozvalo Norveško, naj se odpove dejavnostim, ki po njihovem mnenju ogrožajo mednarodne pravne temelje arhipelaga, opozarjajoč na morebitno povečanje napetosti ali celo izbruh konflikta v območju Spitsbergena, največjega otoka v arhipelagu.

Rusija je že v preteklosti izrazila pomisleke glede norveških dejavnosti na tem območju, vendar pa so tokratne obtožbe še posebej ostre. Zunanji minister Sergej Lavrov je opozoril, da bi nadaljevanje domnevnih militarističnih dejavnosti lahko destabiliziralo regijo, ki ima strateški pomen zaradi svoje lege v Severnem Atlantiku in bližine ruske severne flote jedrskih podmornic. Rusija trdi, da so tovrstne dejavnosti v nasprotju s sporazumom o Svalbardu, ki omejuje vojaško uporabo otokov, čeprav ni določeno, da bi območje moralo biti povsem demilitarizirano.

Norveška je v odzivu na ruske obtožbe odločno zavrnila trditve o militarizaciji. Norveško zunanje ministrstvo je poudarilo, da država deluje v skladu s sporazumom o Svalbardu, ki ji zagotavlja suverenost nad arhipelagom, hkrati pa omogoča državljanom drugih podpisnic brezvizumsko naseljevanje. Dodali so, da kot članica Nata Norveška deluje v skladu z mednarodnimi pravili in sporazumi.

V ozadju teh obtožb je dejstvo, da na otoku Spitsbergen že obstajata dve ruski naselji, Barentsburg in Pyramiden, s skupno 340 prebivalci. Ta prisotnost še dodatno zapleta situacijo, saj Rusija vidi vsakršno povečanje norveške vojaške prisotnosti kot potencialno grožnjo za svoje interese in prebivalce na otoku.