Na Slovaškem aretirali moškega, ki je grozil s ponovitvijo napada v Pragi

Slovaška policija je danes sporočila, da so aretirali moškega, ki je grozil, da bo izvedel strelski pohod, podoben četrtkovemu množičnemu streljanju v Pragi. 64-letnega moškega so pridržali v mestu Žilina na severu Slovaške, potem ko je poklical reševalne službe in dejal, da namerava ponoviti to, kar se je zgodilo v Pragi.

Moškemu grozi kazenski pregon zaradi širjenja splošnega preplaha, za kar je zagrožena najvišja kazen dveh let zapora, na spletni strani poroča britanski BBC.

Slovaška policija je sporočila, da je moški prav tako v četrtek poklical reševalno službo in povedal, da želi nabaviti pištolo za izvedbo podobnega strelskega pohoda. Objavila je videoposnetek, ki prikazuje policiste, oborožene z avtomatskim orožjem, kako kmalu zatem vlomijo v njegovo stanovanje in ga aretirajo.

Na Češkem je v četrtek 24-letnik v strelskem pohodu na Karlovi univerzi v Pragu ubil 14 ljudi, 25 pa ranil. Po podatkih policije je streljal naključno po hodnikih in predavalnicah fakultete. Po podatkih policije se je napadalec nato sam ustrelil, ko so ga obkolili policisti.

Strelca je policija iskala že pred napadom, potem ko so v kraju Hostoun blizu češke prestolnice našli mrtvega njegovega očeta. Sumijo, da je 24-letnik povezan z njegovo smrtjo, morda pa tudi z umorom moškega in njegove dvomesečne hčerke minuli teden v gozdu na obrobju Prage. Policija je na domu napadalca našla pištolo, identično tisti, s katero je bil zagrešen omenjeni umor.

Oblasti so napovedale, da bodo v prihodnjih dneh bolj pozorni na ljudi, ki bi jih napad lahko navdihnil, pa tudi na morebitne grožnje.

Na Dunaju zaradi suma o možnosti terorističnega napada pridržali štiri ljudi

Avstrijski pristojni organi pa so v preiskavi islamistične mreže pridržali štiri ljudi, je danes sporočilo avstrijsko notranje ministrstvo. Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, aretacije sledijo varnostnim poročilom o možnosti terorističnega napada na dunajsko katedralo ter na katedralo v nemškem Kölnu pa tudi v Madridu.

Varnostne razmere v Avstriji in po vsej Evropi so napete, je danes sporočilo avstrijsko notranje ministrstvo. Varnostne službe zato med božičnimi prazniki izvajajo preventivne ukrepe v obliki poostrenega nadzora in nadzora javnih prostorov, so sporočili.

V bližini katedrale svetega Štefana na Dunaju trenutno veljajo poostreni varnostni ukrepi, poroča avstrijski časnik Kurier na spletni strani. Policisti bodo v naslednjih dneh še posebej pozorni tudi na druge cerkve v prestolnici, predvsem v času bogoslužja.

Nemška policija je v soboto zvečer opozorila, da so zaradi poročil o možnosti napada povečali varnostne ukrepe v katedrali v Kölnu. Policija je katedralo preiskala in sporočila, da bodo na božični večer kontrolirali vse obiskovalce. Nemški časnik Bild je medtem poleg pridržanj v Avstriji poročal tudi o pridržanju ene osebe v Nemčiji, povzema dpa.

Varnostne ukrepe okrog cerkva bodo danes in v ponedeljek okrepili tudi v Franciji, je na družbenem omrežju X sporočil francoski notranji minister Gerald Darmanin.