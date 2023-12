Fiala po strelskem napadu: Obsodbe na eni in bolečina na drugi strani

Na Češkem bo v soboto dan žalovanja za žrtvami napada na Karlovi univerzi v Pragi, v katerem je 24-letnik v četrtek ubil 14 ljudi, še 25 pa ranil. Strelca naj bi policija ubila. Prebivalci češke prestolnice so že v četrtek zvečer na prizorišču streljanja prižigali sveče in polagali rože.

Dan žalovanja je v četrtek zvečer naznanil češki premier Petr Fiala. »Težko je najti besede, s katerimi bi izrazili obsodbo na eni strani, na drugi pa bolečino in žalost, ki ju v teh dneh pred božičem občuti naša celotna družba,« je dejal.

V soboto bodo zastave na javnih poslopjih izobešene na pol droga, ob poldne pa se bodo žrtev spomnili z minuto molka. Številne kulturne in športne dogodke so odpovedali, poroča britanski BBC.

Streljanje je na filozofski fakulteti Karlove univerze v središču Prage odjeknilo okrog 15. ure. Napadalec je začel streljati na hodnikih in v učilnicah stavbe, medtem ko so se osebje in študenti poskušali s pohištvom zabarikadirati v posameznih prostorih.

Policija je sporočila, da je bil napadalec, ki naj bi ga »eliminirali«, 24-letni študent univerze brez predhodne kazenske kartoteke. So pa pri njem našli »ogromen arzenal orožja in streliva«, je v četrtek pojasnil načelnik policija Martin Vondrašek.

Reševalno vozilo v bližini ene od stavb, v kateri je napadalec ubil 14 ljudi. FOTO: David W Cerny/Reuters

Iskati so ga začeli že pred samim streljanjem, saj so v manjšem kraju Houston blizu Prage našli mrtvega njegovega očeta. Policija je prejela obvestilo, da je osumljenec na poti v prestolnico, kjer naj bi se imel namen ubiti. Evakuirali so drugo poslopje univerze, kjer naj bi se udeležil predavanja, a so jih le malo zatem zaradi streljanja že poklicali v glavno stavbo univerze.

Vse žrtev je po navedbah policije ubil znotraj poslopja. Glede na poročanje medijev je med njimi vsaj nekaj njegovih študentskih kolegov. Od 25 ranjenih jih je 10 utrpelo resne poškodbe.

Strelca policija povezuje s smrtjo njegovega očeta, obenem pa sumi, da je povezan še z umorom mladega moškega in njegove dvomesečne hčerke, ki so ju v gozdu na obrobju Prage našli mrtva minuli petek.