Na spletu množično kroži ponarejen video o napadu na Izrael

Na spletu množično kroži ponarejen posnetek in fotografija, ki naj bi prikazovala silovito eksplozijo v izraelskem mestu po iranskem raketnem napadu.

Posnetek prikazuje stanovalca v stolpnici, ki snema domnevni trenutek napada – ob udarcu rakete naj bi nastala ognjena krogla in gobast oblak.

Ponarejana fotografija ustvarjena z AI. Foto Posnetek Zaslona

Posnetek lažen, napad resničen

BBC Verify je izsledil izvirni video, ki je bil aprila objavljen na TikToku in je jasno označen kot z umetno inteligenco ustvarjen posnetek. Kot navajajo, so bile na posnetku odkrite tudi značilne nepravilnosti za videe, ustvarjene z AI – ognjena krogla in oblak se med eksplozijo večkrat nenaravno zmanjšujeta in povečujeta. Poleg tega se posnetek, ki naj bi bil zajet s pametnim telefonom v ospredju, ne ujema z dogajanjem v ozadju.

Čeprav je omenjeni posnetek lažen, je Iran po izraelskem napadu sprožil val raketnih napadov na Izrael.

Zadnjega zgodaj zjutraj, tik pred zoro, ko je napadel Izrael s številnimi izstrelki, potem ko je bil sam tarča obsežnega napada, usmerjenega na jedrske in vojaške objekte, v katerem je bilo ubitih več visokih generalov. Milijone ljudi je poiskalo zatočišče.

Na družbenih omrežjih so se že pojavile slike porušene stanovanjske ulice v osrednjem Izraelu. Cesta je posuta z ruševinami, poškodovani so avtomobili, ena od hiš je delno porušena. Oblasti ne dovoljujejo objave natančnih lokacij zadetkov, saj bi te informacije lahko koristile iranski vojski.

Izraelska nujna služba Magen David Adom (MDA) je sporočila, da so po raketnih napadih Irana na osrednjo obalno regijo Izraela evakuirali 21 ranjenih.

V objavi na omrežju X so zapisali, da je ena oseba v kritičnem stanju, več jih je huje ranjenih, ostali pa imajo lažje do zmerne poškodbe.

Izraelske obrambne sile (IDF) so sporočilr, da nadaljujejo zračna obstreljevanja ciljev v Iranu.

Ameriška televizija CNN je sinoči navajala neimenovanega visokega predstavnika Irana, ki je dejal, da bodo tarča regionalna oporišča katerekoli države, ki pomaga Izraelu pri obrambi pred napadi Irana. Uradnik je napovedal okrepitev napadov na Izrael, tarče pa bodo postopoma tudi oporišča držav, ki bodo branile Izrael.

Trump poziva Iran k dogovoru o jedrskem programu

Ameriški in izraelski viri so za CNN pred tem povedali, da ameriške sile pomagajo prestrezati iranske rakete, sodelovale pa naj bi tudi nekatere druge države v regiji.

Iran je v petek Izraelu vrnil z valom napadov z brezpilotniki in raketami. FOTO: Zvulun Reuters

Iranski veleposlanik pri ZN je sporočil, da je bilo v izraelskih napadih ubitih 78 ljudi, med njimi visoki vojaški predstavniki, ranjenih pa več kot 320 – večinoma civilistov.

Ameriški predsednik Donald Trump je Iran pozval, naj sklene dogovor o jedrskem programu, in opozoril na »še brutalnejše« izraelske napade.

Generalni sekretar ZN António Guterres pa je pozval Iran in Izrael k umiritvi razmer in poudaril, da morata prevladati mir in diplomacij