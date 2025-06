Jedrski objekti so zaščiteni z debelimi metri betona

Mednarodna agencija za atomsko energijo (IAEA), ki pozorno spremlja skrb vzbujajočo situacijo, je potrdila, da je bilo med tarčami izraelskega napada na Iran tudi poslopje za bogatenje urana Natanc, jedrska elektrarna Bušeher pa ni bila tarča. Povečanih ravni sevanja niso zaznali.

O potencialni nevarnosti glede sevanja smo govorili s slovenskima jedrskima strokovnjakoma z Instituta Jožef Stefan.

Satelitski posnetek obrata za bogatenje urana Natanc (posneto januarja letos) FOTO: Maxar Technologies/Reuters

»Jedrska elektrarna Bušeher je nepoškodovana, mislim, da ima Iran delujoča še dva ali tri raziskovalne reaktorje, ki prav tako niso bili napadeni. Tarča napada je bil po poročilih obrat za obogatitev urana. Tega lahko bogatijo za civilno ali vojaško rabo, vemo, da Iran poskuša uran obogatiti do stopnje, ko lahko izdelajo jedrsko orožje. Tudi če bi bi bil tak obrat toliko poškodovan, da bi to povzročilo izpuste, bi šlo za ravni naravnega sevanja, saj imajo v takih obratih neobsevan jedrski material. Posledice izpustov bi bile že v neposredni okolici zanemarljive,« je pojasnil prof. dr. Leon Cizelj. »S svežim uranom, kakršnega uporabljajo v takih obratih, lahko rokujemo z golimi rokami, tako zelo nenevaren je,« je dodal prof. dr. Luka Snoj.

Jedrska elektrarna Bušeher (fotografija je iz februarja 2009) FOTO: Caren Firouz/Reuters

Oba jedrska strokovnjaka sta napad obsodila. Ljudje zaradi izraelskih napadov umirajo zaradi bomb, pa tudi zaradi pomanjkanja vode in hrane, radioaktivno sevanje bi pomenilo še najmanjše tveganje, sta poudarila.

V hipotetičnem scenariju, da bi Izrael uničil jedrsko elektrarno, bi sevanje prizadelo območje v premeru 30 kilometrov. »Po izkušnjah z Ukrajino, ko so Rusi napadli vse elektrarne, razen jedrskih, se zdi, da obstaja razumevanje, da se jedrske elektrarne ne napada. Menim, da se bodo tega držali tudi Izraelci. Vendar če bi se to vseeno zgodilo in bi bil napad tako hud, da bi se prebili skozi metre in metre betona, ki obdajajo reaktor, potem bi bili v skrajnem primeru soočeni s situacijo podobno Fukušimi (ko je bila jedrska elektrarna uničena v cunamiju leta 2011), kjer so se morali ljudje v prvih dneh izseliti z območja 30 kilometrov od elektrarne. Šlo bi za lokalizirano težavo, seveda pa bi svet lahko izmeril sproščene radioaktivne snovi. Potencialne zdravstvene težave zaradi sevanja bi imeli ljudje le v omenjenem območju,« je razložil Cizelj.

Satelitska slika jedrske elektrarne Bušeher (posneto januarja 2025) FOTO: Maxar Technologies/Reuters

»Dejstvo je, da so jedrske elektrarne najbolj robustni civilni objekti na svetu. Edina bolj robustna gradnja so samo še vojaški bunkerji in podobni objekti. Kolikor lahko preberem v medijih oziroma iz poročil IAEA, so v Iranu zaradi preteklih slabih izkušenj jedrske objekte gradili še bolj trdno, s še več zaščite in betona kot drugod po svetu. Po javno dostopnih informacijah – podrobno z iranskimi jedrskimi objekti nisem seznanjen – so nekateri obrati globoko pod zemljo in jih ne bi mogle uničiti niti najboljše ameriške rakete. Jedrske elektrarne so grajene tako, da se kar se da zaščiti zunanjost pred sevanjem, hkrati pa seveda vsi ti metri betona ščitijo notranjost pred zunanjimi napadi,« je opisal Snoj in dodal, da je jedrska elektrarna Bušeher podobna naši elektrarni v Krškem, le da gre za rusko tehnologijo, ki se v nekaterih tehničnih rešitvah razlikuje od ameriške.

Obrat Natanc, 250 kilometrov južno od Teherana (posneto leta 2005) FOTO: Raheb Homavandi/Reuters

Mreža opazovalnic

V primeru radioaktivnih izpustov v Iranu bi to svet sicer lahko brez težav zaznal, četudi bi bile ravni zelo nizke. »Najpozneje v enem dnevu oziroma v nekaj urah bi svet zaznal morebitne izpuste. To bi bilo predvsem odvisno od vremena. Svet je zelo na gosto opremljen z opazovalnicami, ki med drugim merijo tudi ironizirajoče sevanje. Že na primer na aplikaciji windy lahko kdorkoli spremlja tudi sevanje. Najbližje opazovalnice Iranu in Evropi so v Turčiji in vse kažejo stanje brez posebnosti. Obstaja še mreža opazovalnic IAEA, ki je namenjena nadzoru spoštovanja dogovorov, da ne bomo testirali jedrskega orožja, ne v atmosferi ne v podzemlju. Gre za mrežo opazovalnic, ki merijo tako tresljaje v zemlji kot kakovost zraka in ravni radioaktivnosti v zraku. Poleg tega imajo države tudi posebna plovila, ki opazujejo posebno zanimiva območja. Države sicer lahko začasno izključijo določene opazovalnice, vendar se tega ne da skriti, veter prej ali slej snovi prinese do enega izmed senzorjev,« je pojasnil dr. Snoj. A te koncentracije bi vsekakor bile tako nizke, da za nas v Evropi ne bi imele nobenih posledic.