Na volišču v Reki umrl starejši moški

Na volišču v Reki, kjer poteka glasovanje v drugem krogu volitev hrvaškega predsednika, je danes umrl starejši moški, je potrdila državna volilna komisija. Sporočila je, da je bilo to volišče zaradi tega nekaj časa zaprto, navaja hrvaška tiskovna agencija Hina.

Medtem ko so prve informacije kazale, da je moški umrl po glasovanju, se je kasneje izkazalo, da je umrl, še preden je oddal svoj glas, malo pred poldnevom, poroča Hina.

Kot je predtem povedal član in tiskovni predstavnik državne volilne komisije Slaven Hojski, so volišče začasno zaprli, da lahko pristojne službe opravijo svoje delo. Potem ko so odpeljali truplo, pa je znova steklo glasovanje na tem mestu.

Po navedbah reške volilne komisije je bilo volišče zaprto med 12. uro in 13.55.

Po poročanju Hine se je prav tako izkazalo, da to ni prvi takšen primer na Hrvaškem. Na predsedniških volitvah leta 2014 je umrl 80-letnik na volišču v bližini Kutjeva.