Na predsedniških volitvah ima največ možnosti Zoran Milanović

Več kot tretjina vprašanih Hrvatov si za predsednika republike želi Zorana Milanovića, je pokazala javnomnenjska raziskava HRejting pred prihajajočimi predsedniškimi volitvami. Aktualnemu predsedniku države sledi kandidat s podporo vladajoče HDZ Dragan Primorac, za katerega bi glasovaoa manj kot četrtina vprašanih.

Milanovića, za katerega bi bil to drugi zaporedni predsedniški mandat, si na tem položaju tudi v prihodnjih petih letih želi 36,5 odstotka vprašanih, je pokazala javnomnenjska raziskava HRejting, ki jo je v ponedeljek objavila hrvaška javna radiotelevizija HRT.

Za Primorca, ki kandidira kot neodvisni kandidat s podporo HDZ, bi glasovalo 23,9 odstotka vprašanih.

Neodvisni kandidatki Mariji Selak Raspudić, ki se je letos razšla s konservativno stranko Most, je anketa pokazala 9,4-odstotno podporo, vidni članici levo-zelene stranke Zmoremo! Ivani Kekin pa 7,1-odstotno podporo.

Med preostalimi šestimi kandidati je HRejting največjo podporo pokazal Branki Lozo iz novoustanovljene desne stranke Dom in narodni zbor (DOMiNO), za katero bi glasovalo 3,1 odstotka vprašanih. Sledi ji kandidat stranke Most Miro Bulj z 2,9-odstotno podporo, vsi preostali kandidati pa imajo med 0,4 in 1,6 odstotka podpore. Neodločenih je 12,1 odstotka vprašanih.

Volivci za predsednika v prvem krogu, za katerega je potrebnih več kot 50 odstotkov glasov, glede na rezultate ankete ne bi izvolili nikogar, v drugi krog pa bi se uvrstila Milanović in Primorac.

HRejting je pokazal, da bi Milanović v tem primeru osvojil 52,6 odstotka glasov, Primorac pa 33,9 odstotka. 6,1 odstotka volivcev, ki so glasovali v prvem krogu, se drugega kroga volitev ne bi udeležilo, delež neodločenih volivcev pa bi se znižal z 12,1 na 7,4 odstotka.

Anketo HRejting je za HRT izvedla agencija PromocijaPlus med 15. in 17. oktobrom na vzorcu tisoč vprašanih z možnostjo statističnega odstopanja za tri odstotne točke in 95-odstotno zanesljivostjo.

Predsedniške volitve na Hrvaškem sicer še niso razpisane in bodo predvidoma potekale konec leta.