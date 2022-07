Na zahodu Evrope temperature tudi do 46 stopinj Celzija

Zahod Evrope se sooča z novim vročinskim valom. Španijo, Francijo, Veliko Britanijo in Portugalsko so zajele rekordno visoke temperature in se borijo s številnimi gozdnimi požari. V Andaluziji je bilo v sredo izmerjenih 45,6 stopinje Celzija, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Španijo je zajel že drugi vročinski val poletja. Državna meteorološka agencija Aemet pričakuje, da bo danes v državi najbolj vroč dan tokratnega vročinskega vala.

Večina Španije je bila v sredo v stanju visoke pripravljenosti, na Aemetu pa so sporočili, da se nekatere regije »dušijo«, zlasti Andaluzija na jugu, Estremadura na jugozahodu in Galicija na severozahodu države.

V andaluzijskem mestu Almonte se je živo srebro v sredo povzpelo na 45,6 stopinje Celzija. Več preostalih mest na jugu, kot sta Sevilla in Cordoba, pa je izmerilo temperature nad 44 stopinj Celzija.

Ministrstvo za zdravje je tako ljudem priporočilo, naj pijejo veliko tekočine, nosijo lahka oblačila in se zadržujejo v senci ali v bližini klimatskih naprav.

Na zahodu Španije ob meji s Portugalsko so gozdni požari uničili že najmanj 3500 hektarov površin. Vlada pa je opozorila, da so v prvih šestih mesecih leta požari prizadeli več kot 70.300 hektarov španskih gozdov, kar je skoraj dvakrat več od povprečja zadnjih desetih let.

Konec tedna naj bi se temperature v Španiji nekoliko znižale, vročinski val pa bo zajel Francijo in Veliko Britanijo.

Po Evropi te dni gasijo obširne požare. FOTO: Pedro Rocha/AFP

Alarm v Londonu

London je zaradi visokih temperatur že izdal alarm, obstaja tudi možnost, da bo presežena rekordna temperatura na otoku, 38,7 stopinje Celzija, ki je bila izmerjena 25. julija 2019 v Cambridgeu.

Požari v Franciji in na Portugalskem

Tudi meteorološke službe v Franciji so opozorile na zahtevne vremenske pogoje. Temperature bi lahko tudi tam presegle 40 stopinj Celzija.

Dva gozdna požara na jugozahodu Francije sta od torka uničila 3700 hektarov borovcev, zaradi česar se je moralo evakuirati na tisoče tabornikov. Tudi v notranjosti države so v okolici vasi Guillos evakuirali 500 ljudi, saj je njihove domove ogrožal napredujoči požar.

Na Portugalskem, ki je že več dni v stanju visoke pripravljenosti zaradi požarov, je v gozdnem požaru umrla ena oseba. Približno 60 ljudi je bilo ranjenih, več kot 700 je bilo evakuiranih, skoraj 30 hiš pa je bilo uničenih ali poškodovanih. Danes zjutraj se je več kot 2000 gasilcev na Portugalskem borilo s štirimi večjimi požari.

Znanstveniki opozarjajo, da so vročinski valovi posledica podnebnih sprememb in da bodo zato vse pogostejši.