Načeti energetski sistem pod novim pritiskom

Zaradi nedavnih ruskih napadov se je ponekod v Ukrajini zelo poslabšala oskrba z električno energijo. V Ukrenergu so še pred nekaj tedni govorili, da v naslednjih treh mesecih ne bo redukcij, in minulo nedeljo celo napovedali, da bodo električno energijo začeli izvažati v Evropo. Dan zatem se je na nebo nad Ukrajino zgrnilo na stotine ruskih raket in brezpilotnih letal. Brez elektrike je spet ostalo ogromno ljudi. Odklopi so bili sprva nenapovedani, potem so prebivalce o teh spet obveščali.