Nad globalno carinsko vojno tudi v Moskvi niso navdušeni

»Dan osvoboditve«, ki ga je predsednik ZDA Donald Trump razglasil z uvedbo globalnih ameriških carin, je obšel Rusijo in njeno tesno zaveznico Belorusijo ter Kubo in Severno Korejo, ki so še do nedavnega veljale za glavne sovražnice zahodnega sveta. V Washingtonu so izjavili, da bi bilo nesmiselno uvajati dodatne carine proti Moskvi, saj v zadnjih letih med ZDA in Rusijo skorajda ni več nobene trgovine. A v Kremlju opozarjajo, da utegne globalna carinska vojna negativno vplivati tudi na rusko ekonomijo.