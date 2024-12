Nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko podaljšan

Vlada je danes na seji sprejela odločitev o izdaji odloka o uvedbi začasnega ponovnega nadzora na notranjih schengenskih mejah s Hrvaško in Madžarsko. Gre za podaljšanje nadzora do 21. junija 2025, ki bi se sicer iztekel 21. decembra.

Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu, so sporočili po seji vlade.

Vlada se je že novembra seznanila z razlogi za podaljšanje nadzora na notranji schengenski meji s Hrvaško in Madžarsko. Za podaljšanje se je vlada odločila zaradi povečane stopnje ogroženosti zaradi terorizma.

Novembra so še sporočili, da bo policija nadzor na mejnih prehodih izvajala tako, da bo čim manj vplival na pretok potnikov, okolje in gospodarstvo ter še posebej na življenje prebivalstva ob meji.

Slovenija je nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko zaradi poslabšanja varnostnih razmer na Bližnjem vzhodu in povečane nevarnosti terorizma uvedla 21. oktobra lani. Takrat je namreč Italija iz istih razlogov uvedla nadzor na meji s Slovenijo in ga od takrat podaljšuje, enako ga podaljšuje tudi Slovenija.

Nadzor na notranjih mejah izvajajo tudi Nemčija, Danska, Francija, Italija, Norveška in Švedska, Nizozemska pa bo 9. decembra uvedla nadzor na meji z Belgijo in Nemčijo.