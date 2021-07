Najbogatejši Libanonec bo že tretjič mandatar vlade

Libanonski predsednikje danes po posvetovanju s poslanskimi skupinami za novega mandatarja imenoval milijarderja in poslovneža. Bivši premier, ki ga je je podprlo 72 poslancev, mora sedaj oblikovati novo vlado in se spopasti z gospodarsko krizo v državi, poročajo tuje tiskovne agencije.Mikati je kot libanonski premier služil že dvakrat in sicer leta 2005 in 2011. Za že tretjega mandatarja v zadnjem letu so ga danes podprli večji politični bloki v parlamentu, med njimi tudi proiransko gibanje Hezbolah.Nova vlada bo predvidoma sestavljena predvsem iz strokovnjakov, ki se bodo soočili z gospodarsko krizo, najhujšo v državi od konca državljanske vojne leta 1990.Mikati je po imenovanju dejal, da ne bi sprejel položaja, če ne bi imel potrebnih zagotovil zunanjih sil, s čimer je po pisanju francoske tiskovne agencije AFP mislil podporo iz tujine. »Nimam čarobne palice in sam ne bom zmogel čudežev,« je dodal in povabil k sodelovanju.Novi mandatar velja za najbogatejšega Libanonca. Njegovo bogastvo ocenjujejo na 2,7 milijarde dolarjev. Veliko Libanoncev mu očita, da je del koruptivnega vladajočega razreda v državi.Po libanonski ustavi mora predsednik države opraviti pogovore z različnimi političnimi bloki v parlamentu, preden novega premierja pozove k oblikovanju vlade. Prejšnji mandatarje odstopil 15. julija, zaradi notranjepolitični sporov. Že pred tem je po siloviti eksploziji v Bejrutu lani avgusta odstopil premierLibanon že dlje pretresa ena najhujših gospodarskih, družbenih in političnih kriz v zgodovini države, ki se kaže v padcu nacionalne valute, hiperinflaciji in obubožanju velikega dela prebivalstva. Krizo sta še zaostrili pandemija covida-19 in katastrofalna eksplozija v bejrutskem pristanišču 4. avgusta, ki je razdejala prestolnico in zahtevala okoli 190 življenj, več kot 6000 ljudi pa je bilo ranjenih.