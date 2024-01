Najpomembnejše volitve ob najmanjši pozornosti Evrope

V nadaljevanju preberite:

V enem od najučinkovitejših predvolilnih spotov vladajoče Demokratske napredne stranke (DPP) sedanja tajvanska predsednica Tsai Ing-wen vozi avtomobil, njen podpredsednik in kandidat za naslednjega predsednika Lai Ching-te pa sedi na sovoznikovem sedežu.

Sproščeno se pogovarjata o vsem, medtem ko se vozita po poljih in vaseh, ko prideta do morja, pa mu ona reče: »Ti voziš bolje od mene!« Izroči mu avtomobilske ključe, izstopi in ga pusti, da sede za volan, on pa doda: »Tudi ona je tukaj, ne bo težav.« »Ona« je Hsiao Bi-khim, ki je bila donedavnega dejanska tajvanska veleposlanica v ZDA in bo postala podpredsednica, če bo Lai Ching-te v soboto zmagal na volitvah.