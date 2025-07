V nadaljevanju preberite:

Množica pred poslopjem vrhovne rade je danes prenehala protestirati, ko so poslanci sprejeli novi zakon, ki je protikorupcijskim organom vrnil nekdanjo neodvisnost. Ker so te pred kratkim oblasti v Kijevu podredile javnemu tožilstvu, so izzvale tako ogorčenje domače javnosti kot ostre kritike v Evropski uniji. Zdaj bodo borci proti korupciji, ki trenutno preiskujejo kar nekaj sedanjih in nekdanjih predstavnikov oblasti, spet avtonomni.