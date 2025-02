Narašča napetost pred izrekom sodbe Miloradu Dodiku

V nadaljevanju preberite:

Sodišče Bosne in Hercegovine bo jutri izreklo sodbo predsedniku Republike Srbske Miloradu Dodiku, zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Christiana Schmidta mu grozi več let zapora. Pred razglasitvijo sodbe so se danes v Banjaluki zbrale množice Dodikovih privržencev, dopotoval je tudi Rudy Giuliani, ki naj bi z Dodikom opravil intervju in njegovo plat zgodbe spravil v svet.

Zaradi groženj Dodika, da bo priznal zgolj oprostilno sodbo in da bodo v primeru obsodbe Srbi v BiH zaostrili svoje ukrepe, so v državi v veljavi strožji varnostni ukrepi, mednarodne sile pod okriljem evropske misije Eufor in zavezništva Nato so zlasti na kritičnih območjih, kot je Srebrenica, v povišani stopnji pripravljenosti.