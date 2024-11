Narendra Modi in Xi Jinping rešila mejni spor, na obzorju sodelovanje

V nadaljevanju preberite:

Usodni konflikt na meji med Indijo in Kitajsko leta 2020 ni povzročil samo štiriletno prekinitev bilateralnih odnosov, ampak tudi tektonski premik v geopolitiki Azije. Po tem dogodku sta obe državi na sporno himalajsko mejo poslali po več deset tisoč vojakov skupaj s topovi, raketami in bojnimi letali. Kitajska je precej okrepila vojaško pomoč Pakistanu, zahodnemu tekmecu Indije, Indija pa je medtem omejila kitajske naložbe ter okrepila obrambne vezi z Ameriko in njenimi zaveznicami. Te so v Indiji prepoznale ključno partnerico pri obvladovanju Kitajske.

Zdaj se pripravlja razdruževanje, ki bi ponovno lahko pretreslo regionalno geopolitiko. Indijska oblast je 21. oktobra sporočila, da je s Kitajsko sklenila sporazum o pravicah do patruljiranja, ki je rešil spor na meji. Naslednji dan je kitajsko zunanje ministrstvo potrdilo, da so dogovor res sklenili. Indijski premier Narendra Modi se je 23. oktobra v zakulisju vrha Brics+ v Rusiji sestal s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom. To je bilo njuno prvo uradno bilateralno srečanje po letu 2019.

Podrobnosti dogovora o meji še niso javno znane. Marsikaj bo odvisno od tega, kaj se bo zgodilo v prihodnjih tednih in mesecih. Kljub temu diplomatski preboj napoveduje novo obdobje dvostranskih povezav, ki bo v ospredje postavilo gospodarsko sodelovanje. Xija skrbijo upočasnjeno kitajsko gospodarstvo in trgovinske ovire v tujini, zato želi imeti boljši dostop do indijskega trga, Modi pa potrebuje več kitajske tehnologije, naložb in strokovnega znanja, da bi dosegel svoje proizvodne cilje in popravil škodo po nepričakovanem neuspehu na letošnjih volitvah. Kljub krizi na meji je Kitajska prehitela Združene države Amerike in v poslovnem letu 2023–2024 spet prevzela položaj najpomembnejše trgovinske partnerice Indije.

Najpomembnejše vprašanje je, ali se diplomatska sprava lahko spremeni v daljše obdobje gospodarskega povezovanja med azijskima velikanoma. Če bi se to zgodilo, bi to res bil izjemen mejnik himalajskih razsežnosti. Odgovor v članku.

