Našli razbitine v soboto strmoglavljenega indonezijskega letala

FOTO: Willy Kurniawan/Reuters

FOTO: Adek Berry/Afp

Potapljači so iz morja pred obalo Džakarte davi potegnili dele pogrešanega indonezijskega letala in posmrtne ostanke žrtev. Dele letala Boeing 737-500 družbe Sriwijaya Air so našli 23 metrov pod gladino morja, je danes sporočilo indonezijsko ministrstvo za promet. Za zdaj niso pojasnili, ali je signal prišel iz črne skrinjice letala. Razbitine je iskalo več kot 300 reševalcev, pripadnikov mornarice in policije.»Le malo je upanja, da bi kdo preživel strmoglavljenje. Našli smo več delov telesa in jih odpeljali v policijsko bolnišnico na identifikacijo,« je povedal predstavnik džakartske policije za odnose z javnostmije pojasnil, da so v iskalno-reševalni akciji našli potovalne torbe, posmrtne ostanke žrtev in razbitine trupa letala. Za pomoč so pri iskanju razbitin aktivirali tudi štiri letala.Na lokacijo v soboto strmoglavljenega letala so napotili več kot deset ladij s potapljači mornarice. Kot so pojasnili na indonezijski agenciji za reševanje, so na dveh mestih zaznali signal črne skrinjice, kamor so zdaj napotili več kot deset ladij s potapljači mornarice, je poročal BBC.Na krovu letala prevoznika Sriwijaya Air je bilo 62 ljudi, od tega 50 potnikov, med njimi sedem otrok in dvanajst članov posadke. Letalo Boeing 737-500 je z letališča v Džakarti poletelo proti mestu Pontianak na otoku Borneo, nato pa so z njim izgubili stik. Zadnji stik z letalom so imeli ob 14.40 po lokalnem času ali v Veliki Britaniji ob 7.40. Služba za sledenje Flightradar24 je na twitterju sporočila, da je let približno štiri minute po odhodu v manj kot minuti izgubil več kot 10.000 metrov višine.Letalo naj bi bilo staro 27 let in naj ne bi šlo model 737 Max, ki je bil v zadnjih letih udeležen v dveh večjih nesrečah. V prvi, oktobra 2018, je letalo indonezijskega Lion Air potonilo v morje približno 12 minut po vzletu iz Džakarte, pri čemer je umrlo 189 ljudi. Zaradi te nesreče in nesreče letala istega tipa, ki je nekaj mesecev kasneje sledila v Etiopiji, je moral Boeing plačati kazni v višini 2,5 milijarde dolarjev . Letala 737 max so po vsem svetu po nesrečah prizemljili.