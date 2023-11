Nastajanje avtoritarne države med vojno

V nadaljevanju preberite:

Po Hamasovem morilskem pohodu po južnem Izraelu, v katerem je bilo 7. oktobra ubitih 1400 ljudi, ter takojšnjem začetku izraelskega brutalnega kolektivnega kaznovanja Palestincev v Gazi so se v Izraelu začela s treskom zapirati še zadnja okna demokratične in odprte družbe. Skrajno desne oblasti pod vodstvom predsednika vlade Benjamina Netanjahuja so začele utrjevati svojo avtoritarno vladavino in preganjati drugače misleče. Ne le Palestince.