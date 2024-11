Nato obsodil rusko teroriziranje Ukrajine z novim orožjem

Na dan, ko je Rusija nad ukrajinska mesta in energetsko infrastrukturo po navedbah Kijeva poslala rekordno število brezpilotnih letalnikov, so članice severnoatlantskega zavezništva premlevale in iskale primeren odgovor na najbolj skrb vzbujajoče dogodke zadnjega tedna, vključno z rusko uporabo nove rakete srednjega dosega, s katero je Moskva po vsem sodeč hotela odvrniti Zahod od vzdrževanja podpore napadeni državi.

»Ponoči je Rusija napadla Ukrajino in proti našim ljudem izstrelila rekordno število – 188 brezpilotnih bojnih letal,« je obseg najnovejšega ruskega napada v objavi na družabnem omrežju x povzel ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in potrdil, da so ukrajinske sile sestrelile oziroma onesposobile večino sovražnih brezpilotnikov. Tisti, ki so dosegli tarče, so po besedah Zelenskega škodili predvsem kritični infrastrukturi, kar je povzročilo obsežne izpade elektrike v Ternopilu in istoimenski oblasti na zahodu Ukrajine.

Ukrajinski predsednik je v odzivu znova opozoril, da so ruski brezpilotniki sestavljeni iz uvoženih komponent, proizvedenih na Zahodu. »Ti napadi so mogoči le zaradi sposobnosti Rusije, da se na različne načine izogne ​​sankcijam,« je prepričan Zelenski, ki je pozval k stopnjevanju skupnih prizadevanj za uveljavitev mednarodnih sankcij.

Napad z brezpilotnimi letalniki se je zgodil med obsežno ofenzivo, ki jo Rusija izvaja na vzhodu Ukrajine, ter med naraščajočim strahom pred nevarnostjo eskalacije konflikta. FOTO: Genya Savilov/Afp

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in novi generalni sekretar Nata Mark Rutte prejšnji mesec med srečanjem v Bruslju FOTO: Yves Herman/Reuters

Zaveznice potrdile podporo Ukrajini

Napad z brezpilotnimi letalniki se je zgodil med obsežno ofenzivo, ki jo Rusija izvaja na vzhodu Ukrajine, kjer agresorska vojska po navedbah opazovalcev napreduje hitreje kot kadarkoli po prvem letu vojne, ter med naraščajočim strahom pred nevarnostjo eskalacije konflikta.

V tem kontekstu se je v Bruslju danes sestal svet Nato-Ukrajina, na katerem so predstavniki 32 članic zavezništva in žrtve ruske agresije razpravljali o nedavnem napadu na Dnipro, v katerem je Rusija po navedbah Kremlja prvič preizkusila novo balistično raketo srednjega dosega, ki lahko nosi tudi jedrske konice.

Natove zaveznice so med srečanjem znova potrdile podporo Ukrajini. »Napad, katerega tarča je bil Dnipro, velja za še en ruski poskus teroriziranja civilnega prebivalstva v Ukrajini in ustrahovanja tistih, ki podpirajo Ukrajino, ko se ta brani pred nezakonito in neizzvano agresijo Rusije,« so predstavniki Nata po sestanku zapisali v izjavi za javnost in vztrajali, da novo rusko orožje ne bo spremenilo poteka konflikta »niti odvrnilo Natovih zaveznic od nadaljnje podpore« napadeni državi.

Izstrelitev eksperimentalne rakete orešnik je Kremelj opisal kot odgovor na odločitev administracije ameriškega predsednika Joeja Bidna, da Ukrajini prvič od začetka vojne dovoli uporabo raketnih sistemov atacms za napade na ruskem ozemlju, in sicer na območju Kurske oblasti, katere del so ukrajinske sile zavzele avgusta. »Nadaljevali bomo te poskuse, tudi v bojnem okolju, odvisno od situacije in varnostnih groženj Rusiji,« je prejšnji teden poudaril ruski predsednik Vladimir Putin.

Ukrajina je po navedbah ruskega obrambnega ministrstva ameriške rakete v zadnjih dneh dvakrat uporabila za napade na vojaške položaje in letališče na zahodu Kurske oblasti ter z njimi ranila najmanj dva pripadnika nasprotnikovih oboroženih sil. Ministrstvo je v izjavi dodalo, da je položaj pod nadzorom, povračilni ukrepi pa »v pripravi«.