Navalnemu po novi obtožbi grozi triletna zaporna kazen

Ruski preiskovalci so zaprtega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega danes obtožili novega kaznivega dejanja, zaradi česar bi se lahko podaljšal njegov čas za rešetkami, poroča francoska tiskovna agencija AFP.



Preiskovalni odbor, ki v Rusiji preiskuje večja kazniva dejanja, je Navalnega obtožil še »ustanovitve neprofitne organizacije, ki posega v identiteto in pravice državljanov«. Njegova fundacija FBK, ki je bila razglašena za ekstremistično, naj bi »spodbujala državljane k zagrešitvi kaznivih dejanj«, poleg tega pa naj bi Navalni spodbujal k udeležbi na shodih, čeprav se je zavedal njihove »nezakonitosti«.



Če bo spoznan za krivega tudi novih obtožb, mu grozijo dodatna tri leta za zapahi, iz zapora pa bi lahko odšel šele po letu 2024, ko so v Rusiji predvidene predsedniške volitve, še piše AFP.



Septembra bodo v državi medtem potekale parlamentarne volitve, pred katerimi se sodelavci in podporniki tega ostrega kritika predsednika Vladimirja Putina soočajo z velikimi pritiski.



Vodji njegovih organizacij Leonida Volkova in Ivana Ždanova so oblasti v torek ovadile, ker da sta »zbirala finančna sredstva za financiranje ekstremistične organizacije«. Volkov je vodil mrežo njegovih regionalnih uradov, Ždanov pa je bil vodja Protikorupcijske fundacije (FBK), ki je objavljala informacije o preiskavah bogatih in politično vplivnih Rusov. Če bosta spoznana za kriva, jima grozi do osem let zapora.



Navalni sam trenutno prestala dveinpolletno zaporno kazni zaradi starih obtožb. Bil je tarča številnih drugih preiskav, za katere sam pravi, da so politično motivirane.

