Nayib Bukele prilagaja državo svoji podobi in žepu

Salvadorski predsednik Nayib Bukele, 39-letni sin Palestinca, vplivnega imama, in katoliške matere, je prodorni podjetnik in spretni politik. Po veliki volilni zmagi se z občutno parlamentarno večino loteva revolucionarnih premikov, ki vlivajo veliko upanja in še večji strah v Salvadorju in drugod. Potem ko je zamenjal vrhovne sodnike in glavnega tožilca, imenoval nove ter si prilagodil sodno oblast, si je omislil še zamenjavo valute. Namesto ameriškega dolarja bo od septembra v Salvadorju vladal bitcoin. Kdor se odloči za bitcoin, dobi od predsednika 30 dolarjev.



Srednja Amerika se trenutno sooča z dvema obrazoma avtoritarnih režimov, oba se pojavljata v državah, v katerih so v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja preživeli trde vojaške diktature, gverilske vstaje, prave vojne, potem pa po padcu berlinskega zidu, daleč od pozornosti sveta, še iskanje novega ravnotežja. V Nikaragvi si »večni« Daniel Ortega še naprej jemlje za zasebno last ime nekdanje sandinistične fronte (FSLN). Zapira nasprotnike, predvsem vse, ki bi morda kandidirali na prihodnjih volitvah. Oznanja, da aretirani niso predsedniški kandidati in opozicija, ampak navadni izdajalci domovine. Doslej jih je romalo v zapor že dobrih dvajset. Njegov režim je vsak dan bolj podoben nekdanji Somozovi diktaturi.