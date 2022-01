Nazarbajev ni več poglavar Nursultana

V nadaljevanju preberite:

V največji srednjeazijski državi so se protesti povsem umirili, vojaki »vzhodnega Nata«, ki so prišli na pomoč oblastem, so se vrnili domov iz Kazahstana. Vroče pa je še vedno na notranjepolitičnem prizorišču, ki ga zapuščata nekdanji predsednik države Nursultan Nazarbajev in njegov klan.