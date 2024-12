Nekdanji predsednik Francije bo zaradi korupcije nosil elektronsko zapestnico

Nekdanji francoski predsednik Nicolas Sarkozy mora zaradi korupcije in nedovoljenega vplivanja odslužiti enoletno kazen z elektronsko zapestnico. Kasacijsko sodišče v Parizu je namreč zavrnilo njegovo pritožbo na lansko odločitev prizivnega sodišča. Sarkozy je v odzivu poudaril, da se ne bo sprijaznil s krivico, ki mu je bila storjena.

S tem je najvišje sodišče v Franciji potrdilo lansko sodbo pariškega prizivnega sodišča, ki je Sarkozyja obsodilo na tri leta zapora, od tega dve leti pogojno. Ob tem je prizivno sodišče odločilo, da lahko leto dni preživi v hišnem priporu z elektronsko zapestnico. Sodišče mu je tudi za tri leta prepovedalo opravljanje javnih funkcij. Z današnjo odločitvijo kasacijskega sodišča je sodba postala pravnomočna, poročajo tuje tiskovne agencije.

Sarkozy je v prvem odzivu na današnjo razsodbo poudaril, da bo prevzel odgovornost in se soočil z vsemi posledicami. »Vendar se nisem pripravljen sprijazniti z globoko krivico, ki mi je bila storjena,« je še zapisal na družbenem omrežju X in dodal, da so bile kršene njegove pravice kot stranke v postopku.

Izrazil je pričakovanje, da bo Evropsko sodišče za človekove pravice v njegovem primeru razsodilo proti Franciji. Dodal je, da bi se temu lahko izognili, če bi mu bila na voljo razumna pravna analiza.

Sarkozy je bil francoski predsednik med letoma 2007 in 2012. Sodišče v Parizu ga je marca 2021 obsodilo na zaporno kazen, ker je leta 2014 prek svojega dolgoletnega odvetnika Thierryja Herzoga skušal od generalnega pravobranilca Gilberta Aziberta pridobiti zaupne podatke o preiskavi suma nezakonitega financiranja njegove kampanje v zameno za podporo pravobranilcu pri potegovanju za ugleden položaj v kneževini Monako. Sarkozy se je na sodbo pritožil, prizivno sodišče pa je sodbo maja lani potrdilo.

Herzog in Azibert sta bila v obeh primerih prav tako obsojena na tri leta zapora, od tega dve leti pogojno.

Sarkozy se je na odločitev prizivnega sodišča pritožil

Današnja odločitev kasacijskega sodišča pomeni hud poraz za 69-letnega konservativca. Ker zanj velja tudi triletna prepoved opravljanja javnih funkcij, je vse manj verjetno, da se bo vrnil v francosko politiko, o čemer se v Franciji ugiba že nekaj časa.

Nekdanji odvetnik Sarkozyja Thierry Herzog. FOTO: Alain Jocard/AFP

Sarkozy se je po odhodu s položaja soočil že z vrsto pravnih postopkov. Leta 2021 je bil v ločenem primeru obsojen na eno leto hišnega pripora zaradi nezakonitega financiranja volilne kampanje za predsedniške volitve leta 2012.

Prizivno sodišče je februarja odločilo, da mora odsedeti šest mesecev, preostalih šest mesecev pa bo odslužil pogojno. Prihodnje leto se bo začelo tudi sojenje zaradi domnevnega prejema milijonske pomoči iz Libije za volilno kampanjo leta 2007. Sarkozy Vse obtožbe zanika.