Nekdanji predsedniki obsodili napad na Kapitol

Na politično krizo v ZDA so se v zadnjih 24 urah odzvali tudi nekdanji ameriški predsedniki, ki so – brez izjeme – odločno obsodili včerajšnje dogajanje na Kapitolskem griču in vlogo, ki jo je pri tem odigral odhajajoči predsednik»Zgodovina si bo upravičeno zapomnila današnje nasilje na Kapitolu, ki ga je spodbujal aktualni predsednik, ki že vseskozi neutemeljeno laže glede izida zakonitih volitev, kot trenutek velike sramote za naš narod. Toda slepili bi se, če bi ga dojemali kot popolno presenečenje,« se je na vdor Trumpovih privržencev v stavbo ameriškega kongresa odzval nekdanji predsednikTrumpov predhodnik je odgovornost za nastali položaj pripisal republikanski stranki in njenim medijem, »ki svojim privržencem niso hoteli povedati resnice – da te volitve niso bile tako zelo tesne in da bo izvoljeni predsednik Joe Biden inavguriran 20. januarja«. Namesto tega so se njihove besede čedalje bolj odmikale od realnosti in poglabljale zamere, vse skupaj pa se je končalo z nasiljem, je poudaril Obama.»Republikanski voditelji so zdaj pred izbiro, ki jo jasno kaže oskrunjeni hram demokracije. Lahko nadaljujejo po tej poti in še naprej prilivajo olje na podivjani ogenj oziroma izberejo realnost in naredijo prve korake v smeri gašenja požara. Lahko izberejo Ameriko.«Nekoliko manj oster, a vseeno nedvoumen je bil v svojem komentarju dogajanja nekdanji predsednik. »To je način, kako se pokaže nestrinjanje z volilnimi rezultati v banana republiki – ne pa v naši demokratični republiki,« je republikanec zapisal v izjavi za javnost.»Šokiran sem nad brezglavim obnašanjem nekaterih političnih voditeljev vse od volitev dalje in nad pomanjkanjem spoštovanja do naših institucij, tradicij in organov pregona. Za nasilnim napadom na Kapitol – in prekinitev ustavno določenega zasedanja kongresa – stojijo ljudje, katerih razgrete strasti temeljijo na neresnicah in lažnem upanju,« je poudaril Bush, ki je ZDA vodil med letoma 2000 in 2008.Spoštovanje vladavine prava je po njegovih besedah temeljna odgovornost vsakega ameriškega državljana, vsem, ki so razočarani nad izidom volitev, pa je sporočil naslednje: naša država je bolj pomembna kot trenutne politične razprtije.Bushev predhodnikje na twitterju zapisal, da je bil napad na Kapitol posledica štirih let »namernega širjenja dezinformacij, ustvarjanja nezaupanja v naš sistem in ustvarjanje delitev med Američani«.Ogenj so po njegovih besedah zanetili Trump in njegovi najbolj odločni podporniki, tudi nekateri znotraj kongresa, »zato da bi preobrnili izid volitev, ki jih je izgubil«. »Volitve so bile svobodne, štetje je bilo pravično, izid je dokončen,« je poudaril Clinton.Na dogajanje včerajšnjega dne se je odzval tudi, najstarejši živeči nekdanji ameriški predsednik, ki je prizore nasilja označil za »nacionalno tragedijo« in nasprotje tistega, kar ZDA predstavljajo kot država. Carter je prepričan, da so Američani sposobni premostiti medsebojne razlike in stopiti korak nazaj – stran od prepada, pred katerim so se znašli.