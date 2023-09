Nekdanji Prigožinov pomočnik prevzema vodenje prostovoljnih borcev v Ukrajini

Ruski predsednik Vladimir Putin je nekdanjega pomočnika vodje najemniške skupine Wagner Andreja Troševa zadolžil za nadzor nad enotami ruskih prostovoljnih borcev v Ukrajini, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes sporočili iz Kremlja.

»Na zadnjem sestanku smo govorili o tem, da boste nadzorovali oblikovanje prostovoljnih enot, ki lahko izvajajo različne naloge, najprej seveda na območju posebne vojaške operacije,« je, kot so še sporočili iz Kremlja, Putin dejal Troševu.

Putin ocenjuje, da ima Trošev dovolj izkušenj za to nalogo. »Poznate vprašanja, ki jih je treba rešiti vnaprej, da bo delo potekalo na najboljši možni način in z največjim možnim uspehom,« je dejal ruski predsednik. Pri tem je pohvalil dejstvo, da Trošev ohranja dobre odnose s soborci.

Trošev je nekdanji pomočnik vodje Wagnerja Jevgenija Prigožina, ki je po junijskem enodnevnem uporu proti Moskvi avgusta umrl v letalski nesreči.

Upokojeni polkovnik, znan tudi pod vzdevkom Sedoj (Sivolasi), velja za enega od ustanoviteljev skupine Wagner. Kot izhaja iz dokumenta EU iz leta 2021, zanj veljajo sankcije EU, ker je bil neposredno vključen v vojaške operacije skupine v Siriji.

Skupina Wagner je imela sicer do pred kratkim ključno vlogo pri ruski invaziji na Ukrajino, deluje pa tudi v Siriji in več afriških državah. Njena prihodnost je postala negotova po junijskem uporu proti Moskvi. Po njem so sicer številni pripadniki paravojaške skupine Wagner odšli v Belorusijo, kjer naj bi v oporišču okoli sto kilometrov jugovzhodno od prestolnice Minsk usposabljali beloruske vojake.