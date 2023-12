Nemčijo tepejo visoki energetski stroški in nestabilna politika

V nadaljevanju preberite:

Nemčija bo prihodnje letos znova v recesiji. Ekonomist z Inštututa za nemško gospodarstvo IW Michael Grömling pogovoru za Delo pojasnjuje, s kakšnimi izzivi se sooča Nemčija in kaj vse bi morala storiti politika, da bi gospodarstvo znova začelo rasti. Izzivi so številni, vladi pa manjka tako stabilnosti kot finančnih virov za uresničitev vseh potrebnih reform in investicij. Po napovedih IW se bo nemški BDP tudi v letu 2024 skrčil.