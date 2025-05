V nadaljevanju preberite:

Pooblaščenec nemške vlade za boj proti antisemitizmu Felix Klein je presenetil z izjavo, da bi morala politika premisliti o tem, kaj pomeni zaščita Izraela kot temelj nemške državnosti. Dejal je, da načrtno stradanje prebivalstva v Gazi in zaostrovanje humanitarnih razmer ne more biti del te politike in zavez nemške države do Izraela. Prepričan je, da je potrebna razprava.