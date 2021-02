Nemške Zelene skrbi orožje v zasebni lasti

V Nemčiji je prijavljenih 5,35 milijona kosov strelnega orožja. Slika je simbolična. FOTO: Policija

Nemčija ni primerljiva z ZDA

Zadnje čase, tudi zaradi smrtonosnih rasističnih napadov, se v Nemčiji vnema razprava o tem, ali bi morale oblasti ostreje nadzorovati strelno orožje v zasebnih rokah. Skrb zaradi naraščajoče nevarnosti morebitnih politično motiviranih napadov s strelnim orožjem izražajo predvsem nemški Zeleni, poroča Die Welt.V Nemčiji je sicer pri Zveznem registru za orožje uradno prijavljenih 5,35 milijona kosov strelnega orožja v lasti zasebnikov, nekatere neuradne ocene pa segajo tudi čez deset milijonov kosov. Toda število registriranega orožja bistveno ne narašča, ampak je v zadnjem letu celo nekoliko upadlo. Za skoraj deset odstotkov pa se je povečalo število tako imenovanih malih orožnih dovoljenj, torej dovoljenj za nošenje startnih pištol, plašilk in raketnih pištol.Nemčija se tako še zdaleč ne more primerjati z najbolj oboroženo državo na svetu, ZDA, kjer je po nekaterih ocenah v rokah posameznikov skoraj štiristo milijonov kosov strelnega orožja oziroma povprečno sto dvajset kosov orožja na sto prebivalcev. Povprečje uradno prijavljenega orožja v Nemčiji znaša manj kot sedem kosov na sto prebivalcev, so pa tudi takšni lastniki, ki imajo po več sto kosov prijavljenega orožja. A tu gre predvsem za zbiralce trofejnega, paradnega in okrasnega orožja.Zeleni kljub temu opozarjajo, da je takšna količina orožja lahko nevarna., predstavnica za javnost te stranke, pravi, da ni nevarna večina športnih strelcev ali lovcev, ki odgovorno ravnajo z orožjem in nimajo slabih namenov, ampak je dovolj nekaj izjem, ki lahko povzročijo veliko škodo. Ob tem opozarja na več napadov z orožjem v preteklih letih, ki kličejo po zaostritvi zakonodaje.Rasistični napadalec v Hanauu , ki je pred letom dni pobil devet ljudi in si sodil sam, je legalno posedoval dva kosa strelnega orožja, čeprav je imel shizofrenijo in je bil leta 2002 že prisilno hospitaliziran v psihiatrični kliniki. Športni strelec z legalno prijavljenim orožjem je bil tudi napadalec v Wachtersbachu, ki je v trebuh ustrelil nič krivega priseljenca iz Eritreje.Toda nemška zvezna vlada na te pobude in kritike odgovarja, da je zakonodaja o orožju v državi dovolj dobro urejena in da v dovolj veliki meri omejuje dostop do orožja v zasebni lasti. Med drugim morajo pristojni organi pri preverjanju zanesljivosti prosilcev za dovoljenje za nošenje orožja podatke o posameznikih preverjati tudi pri nemški obveščevalni službi, z oblikovanjem skupnega, zveznega registra orožja pa je omogočena sledljivost celotnega življenjskega cikla vsakega kosa orožja.