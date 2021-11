Nemško ustavno sodišče: Koronske omejitve skladne z ustavo

V nadaljevanju preberite:

Nemško ustavno sodišče je odločilo, da so bile omejitve javnega življenja, ki sta jih vlada in parlament sprejela v prejšnjih valovih epidemije, skladni z ustavo. To velja tako za zaprtja šol kot omejitve stikov in nočnih izhodov, ki jih je vlada kanclerke Angele Merkel sprejela v preteklih valovih epidemije. Prav danes popoldne bodo o morebitnih dodatnih ukrepih v boju proti koronavirusu odločali tudi predstavniki zvezne in deželnih vlad.