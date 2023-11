Nepričakovana vrnitev Davida Camerona v britansko politiko

Preoblikovanje britanske konservativne vlade pod vodstvom Rishija Sunaka je na površje nepričakovano naplavilo znani, a za marsikoga že povsem odpisani obraz. Ministrski predsednik je po poročanju britanskih medijev za novega zunanjega ministra namreč imenoval Davida Camerona, nekdanjega britanskega premiera, ki se je v zgodovino zapisal predvsem po tem, da je v času njegove vlade Združeno kraljestvo na referendumu glasovalo za izstop iz Evropske unije.

Ozadje Cameronove vrnitve v samo ospredje britanske politike za zdaj ni povsem jasno: vsekakor pa ga je spodbudila razrešitev dosedanje notranje ministrice, kontroverzne Suelle Braverman, ki jo bo na položaju zamenjal dosedanji vodja britanske diplomacije James Cleverly. Mesto, ki ga bo ta za seboj pustil na zunanjem ministrstvu, bo zapolnil Cameron, čigar politična kariera se je leta 2016 nenadoma končala, potem ko so britanski volivci zavrnili obstanek države v EU.

Cameronov umik iz Downing Streeta je predstavljal začetek obdobja velike politične nestabilnosti v Združenem kraljestvu, ki se je med drugim kazala v menjavah ministrskih predsednikov.

Od politika do lobista in nazaj

»Soočamo se z izjemnim nizom mednarodnih izzivov, vključno z vojno v Ukrajini in krizo na Bližnjem vzhodu. V času globokih globalnih sprememb je bilo za to državo redkokdaj bolj pomembno, da stoji ob strani našim zaveznikom, krepi naša partnerstva in poskrbi, da se naš glas sliši,« je v zapisu na družbenem omrežju X po prevzemu položaja zunanjega ministra poudaril Cameron in izrazil upanje, da bodo njegova dolga leta političnih izkušenj Sunakovi vladi pomagala pri premagovanju trenutnih izzivov.

Nekdanji vodja konservativcev je bil v zadnjem času kritičen do nekaterih odločitev aktualnega premiera, vključno z ukinitvijo enega največjih infrastrukturnih projektov v državi. »Čeprav se morda nisem strinjal z nekaterimi posameznimi odločitvami, mi je jasno, da je Rishi Sunak močan in sposoben predsednik vlade, ki v težkem času kaže zgledno vodenje. Želim mu pomagati pri zagotavljanju varnosti in blaginje, ki jo potrebuje naša država,« je danes zatrdil novi zunanji minister.

Po umiku iz politike se je Cameron ukvarjal predvsem z nastopi na različnih konferencah, prevzel je vodenje združenja za raziskave Alzheimerjeve bolezni na Otoku in bil imenovan za podpredsednika kitajsko-britanskega investicijskega sklada, namen katerega je bil okrepiti odnose med Združenim kraljestvom ter azijsko velesilo. Neslavno se je proslavil tudi kot lobist propadle finančne družbe Grensill Capital.