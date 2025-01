Netanjahu: Izrael si pridržuje pravico nadaljevati vojno v Gazi

Izrael ne bo ustavil vojne v Gazi, dokler ne dobi seznama talcev, ki jih bo palestinsko islamistično gibanje Hamas izpustilo v nedeljo v okviru prve faze dogovora o prekinitvi ognja in izmenjavi ujetnikov, je danes poudaril izraelski premier Benjamin Netanjahu.

Netanjahu: Izrael si ob podpori ZDA pridržuje pravico nadaljevati vojno v Gazi Izrael si ob podpori ZDA pridržuje pravico nadaljevati vojno v Gazi, je nocoj v televizijskem nagovoru poudaril izraelski premier Benjamin Netanjahu. Obenem se je zavezal, da bo domov pripeljal vse izraelske talce, ki so v rokah palestinskega islamističnega gibanja Hamas, poročajo tuje tiskovne agencije. »Pridržujemo si pravico do nadaljevanja vojne, če bo potrebno, in to s podporo ZDA,« je dejal Netanjahu na predvečer začetka veljavnosti dogovora o prekinitvi ognja v Gazi in izmenjavi talcev med Izraelom in Hamasom. Mislimo na vse naše talce, je dodal in obljubil, da bo domov pripeljal vse izraelske talce, ki so v rokah Hamasa. Povedal je še, da bodo v skladu z dogovorom osvobodili 33 talcev, večino med njih živih. 42-dnevno prvo fazo dogovora, ki se bo začela v nedeljo zjutraj, je Netanjahu označil za začasno premirje. »Če bomo prisiljeni nadaljevati vojno, bomo to storili,« je še dejal in dodal, da je Izrael od začetka vojne »spremenil obraz Bližnjega vzhoda«. Izraelska vojska pa je na predvsečer začetka veljavnosti dogovora posvarila prebivalce Gaze, naj se ne približujejo točkam, kjer bodo ob prekinitvi ognja ostali nameščeni izraelski vojaki.

»Ne moremo iti naprej, dokler ne dobimo seznama talcev, ki jih bodo osvobodili, tako kot smo se dogovorili,« so po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočili iz Netanjahujevega urada. »Izrael ne bo trpel kršenja dogovora. Vsa odgovornost je na Hamasu,« so dodali.

V napadu z nožem v Tel Avivu ranjen en človek V trgovskem središču v izraelskem mestu Tel Aviv je danes moški z nožem napadel in huje ranil enega človeka. Napadalca - šlo naj bi za Palestinca z Zahodnega brega - je nato s strelnim orožjem ubil oboroženi civilist, je sporočila izraelska policija. Napad se je zgodil dan pred začetkom veljavnosti dogovora o prekinitvi ognja na območju Gaze in izmenjavi ujetnikov med Izraelom in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas. Policija je sprva sporočila, da je šlo za streljanje z več ranjenimi, kasneje pa je pojasnila, da je bil moški oborožen z nožem in je zabodel enega civilista. Pri tem je napadalca označila za terorista, kar je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP izraz za Palestince, ki izvajajo napade iz političnih razlogov. Žrtev napada, 30-letnega moškega, so po navedbah policije s hudimi ranami odpeljali v bolnišnico.

Izpustitev izraelskih talcev je del dogovora o prekinitvi vojne na območju Gaze in izpustitvi ujetnikov, ki sta ga v sredo v Dohi ob posredovanju ZDA, Katarja in Egipta dosegla Izrael in Hamas, nato pa sta ga potrdila izraelski varnostni kabinet in vlada. Hamas naj bi po dogovoru v prvi fazi izpustil 33 od 94 izraelskih talcev.

Del dogovora je tudi izpustitev palestinskih zapornikov iz izraelskih zaporov. Egipt, eden od posrednikov med Izraelom in Hamasom, je danes sporočil, da bo Izrael v prvi fazi osvobodil 1890 palestinskih zapornikov v zameno za 33 talcev. Izraelsko pravosodno ministrstvo je pred tem napovedalo, da bodo v prvi fazi izpustili 737 palestinskih zapornikov.

Dogovor, ki predvideva tudi prekinitev ognja v Gazi, bo po napovedih začel veljati v nedeljo ob 8.30 po krajevnem času (7.30 po srednjeevropskem).