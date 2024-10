Netanjahu pozval ZN k umiku mirovnih sil iz Libanona

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je danes pozval generalnega sekretarja ZN Antonia Guterresa, naj umakne mirovne sile, napotene v okviru misije ZN (Unifil) v južnem Libanonu, kjer je bilo v minulih dneh ranjenih pet mirovnikov. Države, vključene v misijo Unifil, pa so pozvale k takojšnjemu končanju napadov.

Netanjahu je Guterresa v luči trajajočih spopadov izraelskih sil z gibanjem Hezbolah pozval, naj umakne »sile Unifil iz nevarnosti«. »To je treba storiti zdaj, takoj,« je dejal izraelski premier v video izjavi, ki jo je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP objavil njegov urad.

Do njegovega poziva prihaja dan po tistem, ko je Unifil zavrnil umik z mejnega območja na jugu Libanona, kjer je v minulih dneh izraelska vojska ranila štiri pripadnike modrih čelad. Še en je bil ranjen v zaenkrat nepojasnjenih okoliščinah, ko so ga zadeli streli. Napade so obsodile številne države, med njimi Italija in Francija, ki sta na pogovor poklicali izraelska veleposlanika.

Netanjahu je med govorom na seji vlade danes dejal, da so izraelske sile od začetka invazije večkrat pozvale Unifil, naj odidejo, a so naletele na zavrnitev.

»Na žalost nekateri evropski voditelji izvajajo pritisk na napačnem mestu. Namesto da kritizirajo Izrael, bi morali svojo kritiko usmeriti na Hezbolah, ki uporablja Unifil kot živi ščit, tako kot Hamas v Gazi uporablja (agencijo ZN za pomoč palestinskim beguncem) UNRWA,« je še dejal Netanjahu v izjavi in tako nadaljeval diplomatsko ofenzivo proti Združenim narodom.

V Libanonu je hudo uničenje. FOTO: Mohammed Yassin/Reuters

40 držav, ki sodelujejo s svojimi pripadniki v misiji Unifil v Libanonu, pa je v soboto v skupni izjavi ostro obsodilo nedavne napade na pripadnike ZN in zahtevalo, da se ti nemudoma končajo, poroča AFP.

»Takšna dejanja se morajo nemudoma končati in jih je treba ustrezno raziskati,« so zapisali v izjavi, ki jo je na družbenem omrežju X objavila poljska misija pri ZN, podpisale pa so jo med drugim Indonezija, Italija in Indija, ki prispevajo največ sil.

Sprte strani morajo spoštovati navzočnost mirovnih sil in ves čas zagotavljati varnost mirovnih pripadnikov ZN, so med drugim zahtevale države podpisnice.

Pomen zagotavljanja varnosti sil Unifil in libanonskih oboroženih sil je poudaril tudi ameriški obrambni minister Lloyd Austin, ki se je po telefonu pogovarjal z izraelskim kolegom Joavom Galantom. Austin je pri tem izrazil »globoko zaskrbljenost zaradi poročil, da so izraelske sile streljale na položaje mirovnih sil ZN v Libanonu, kot tudi zaradi poročil o smrti dveh libanonskih vojakov«, je danes sporočil Pentagon.

Unifil, ki vključuje okoli 10.000 pripadnikov iz približno 50 držav, je v skladu z resolucijo Varnostnega sveta ZN zadolžen za spremljanje prekinitve ognja, ki je leta 2006 končala 33-dnevno vojno med Izraelom in Hezbolahom. Na jugu Libanona deluje sicer od prve izraelske invazije v Libanonu leta 1978.