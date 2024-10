Drobec upanja za največje žrtve groze v Gazi ponudila tudi Slovenija

Danes zjutraj smo skupaj z huje ranjenimi in poškodovanimi otroki iz območja Gaze ter njihovimi globoko travmatiziranimi skrbniki po najdaljši (ne le logistični) nočni mori, ki si je ni mogoče predstavljati, prispeli v – začasno – varen pristan. Otroci bodo naslednja dva meseca preživeli na zdravljenju in rehabilitaciji v URI Soča.

Fondacija Pustimo jim sanje, ki jo vodi nekdanji predsednik Danilo Türk, je s pomočjo slovenskega veleposlaništva v Kairu poskrbela za celotno logistiko prihoda otrok in spremljevalcev. To je bila nepredstavljiva, več mesecev trajajoča nočna mora, ki se je danes zjutraj s prihodom otrok, njihovih spremljevalcev in »podporne ekipe« vsaj za nekaj časa končala.

V fondaciji so s pripravami na nadaljevanje projekta začeli kmalu po začetku izraelskih brutalnih napadov na Gazo, v katerih je bilo ubitih že najmanj 42.000 ljudi, več kot 10.000 pa jih pogrešajo. Med žrtvami je skoraj 40 odstotkov otrok, ki so največje žrtve te neopisljive groze.

Vlada Republike Slovenije je 11. junija sprejela sklep o finančni pomoči za zdravstveno in psihosocialno rehabilitacijo žrtev konflikta na Bližnjem vzhodu ter za nujno humanitarno pomoč. S Slovensko Karitas (strateškim partnerjem Ministrstva za zunanje in evropske zadeve RS) je Fundacija podpisala dogovor za nujni humanitarni odziv ter dogovor o sodelovanju na projektu rehabilitacije otrok iz Gaze v Sloveniji.

»Srečna sem, da sem v Sloveniji. Lahko si malo oddahnem,« nam je po pristanku letala v Ljubljani dejala 20-letna študentka veterine Amna Naži, ki je v izraelskem napadu z brezpilotnikom izgubila levo nogo in dva prsta na roki. Komaj je preživela.