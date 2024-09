Netanjahu v enem stavku porušil logiko pogajanj

V nadaljevanju preberite:

Pogajanja o morebitni prekinitvi ognja na območju Gaze se že od začetka julija, ko je je le malo manjkalo do sklenitve dogovora, ki bi zaustavil grozo in omogočil izmenjavo izraelskih talcev in palestinskih zapornikov, nikakor ne premaknejo z mrtve točke. Absolutni glavni krivec za to je predsednik izraelske vlade Benjamin Netanjahu, ki je do zdaj – razen novembra lani – vedno, ko je bil dogovor o prekinitvi ognja s Hamasom že povsem blizu, poskrbel za sabotažo. Tako je bilo tudi pred dobrim tednom dni.